Eesti reisibüroo Kon Tiki kliendid on Keenia hotellis lõksus. Tsahkna: see pole normaalne, meie kodanikke ei saa niimoodi piirata

Viit eestlast hoitakse hotellis kinni, kuna reisikorraldaja Kon Tiki on väidetavalt hotellile võlgu 40 000 dollarit. Turistide kinnihoidmisega loodab hotell, et Kon Tiki tasub võlgnevuse ära. Reisijad on pakkunud, et tasuvad oma ööbimise eest ise – kuigi tasusid selle eest ka Kon Tikile –, kuid see hotellile ei sobi. Väidetavalt on hotelli territoorium aiaga piiratud ja väravas on relvastatud valvurid ning Kon Tiki ise on soovitanud eestlastel hotellist põgeneda.