Kaos Milano lennujaamas. Ryanairi lennukil lõhkes maandumise ajal rehv, tänased lennud on tühistatud

Milano Bergamo lennujaamas, mida tuntakse ka nime all Orio al Serio, valitseb kaos. See järgnes Barcelonast saabuva Ryanairi lennuga seotud vahejuhtumile.

Lennujaama veebilehel on kõik lennud kuni tänase ööpäeva (teisipäev, 1. oktoober) keskööni edasi lükatud, tühistatud või ümber suunatud. Mõni väljuv lend tundub olevat hilinenud kuni kella 14-ni kohaliku aja järgi. See võib tähendada, et selleks ajaks taastub lennujaama tavapärane töö. Kindel see siiski pole.

Ka Riia-Milano lennud on tühistatud

Delfi Reisijuht võttis ühendust reisijaga, kes on praegu Riia lennujaamas kinni, sest Milano-lend on Ryanairi juhtumi tõttu tühistatud. „Siin on suhteliselt suur kaos,“ tõdeb ta. Reisija sõnul ei ole talle öeldud, millal ja kas täna üldse on võimalik Milano lennule pääseda. „Oleme ikka Ryanairi klienditoe järjekorras ja lennujaam ütles, et nad ei saa midagi teha, sest Ryanairi lihtsalt ei saada kätte,“ sõnab ta. Reisija sõnul pole Riia lennujaamast ka suurt abi, sest nad suunasid reisijad Ryanairi poole. Lennufirma ei ole aga siiani reisijatele vastanud.