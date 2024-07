VIDEO | Ryanairi pardal puhkes massikaklus. Lennuk pidi hädamaanduma

Kuid see polnud veel kõik. Kakluse ajal tekkis kolmandal reisijal – kes ei olnud tüliga seotud – haigushoog ja talle tuli anda hapnikku. Hädapeatuse ajal tulid pardale ka meedikud, et tema seisund üle vaadata, ja otsustasid, et reisija tuleks haiglasse viia. Reisija aga keeldus ning hakkas meedikuid ja stjuardesse solvama. „Nad arvavad, et ma olen terrorist, ja tahavad mu seepärast lennukilt maha tõsta,“ olevat ta juuresolijate sõnul kuulutanud. Lõpuks eskortis politsei ka tema lennukist välja.