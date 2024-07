Tutvu Võrtsjärve salasadamatega, mida sel suvel avastada

Priit räägib, et Oiu sadama edendamise mõte ongi tuua Võrtsjärv lähemale neile, kes mööda maad saabuvad, ning pakkuda head peatus- ja ka tankimispaika neile, kes mööda vett liiguvad. „Näiteks võib Tartust paadiga Oiule restorani ja miks mitte ka sauna ning ööbima tulla.“ Priit loodab, et temasuguseid, kes hobi korras mõnda sisevete sadamat elus hoiavad, tuleb veelgi juurde, et kohalik elu üha aktiivsem oleks. „Sadamasse on oodatud nii paadi- kui ka autoinimesed ja võib ju ka nii minna, et autoinimene tuleb ja vaatab, et see sadamaelu ning seilamine on nii ägedad, et saab ka paadiinimeseks.“

„Eks me selle sadama pigem emotsiooni ajel ostsime. Olen siitkandist pärit, kalastan siin kogu aeg ja koht on ka hingelähedane,“ jagab Priit. „Kui vaadata rannikumerd, siis need sadamad elavad ja liiklus toimib, aga sisevete sadamad on sellised, mida eriti ei tunta. Oiu on sisuliselt kõige rohkem Võrtsjärve põhjatipus olev sadam ja siit võiks paadiga sõita mööda Võrtsjärve, Emajõge ja Peipsit ligi 500 kilomeetrit. Inimesed isegi ei tea, kui pikad veeteed siin on. Ja hooaeg on siin pikem kui mere ääres, sest sisevetel kestab ilm kauem.“

Võin julgelt öelda, et Oiu sadam on üks ilusamaid väikesadamaid, mida näinud olen. Avastan sealt kaatritega ääristatud kena paadisilla, kaldavees sulistavad lapsed, laudadest jalutusraja, puupüsti külastajaid täis kena väliterrassiga restorani ja sadamakass Projektijuhi, kellele on vee äärde ehitatud oma iglumajake. Ühte päris iglusauna uudistades kohtun Priiduga, kes mõne aasta eest Oiu sadama peremeheks sai. „Sadamapidamine on pigem hobi kui äri, aga hingele annab see palju,“ ütleb mees.

Elegantne valge Citroën C5 X, mille saime kodumaistel teedel testimiseks Auto Bassadone Laagri esindusest, on Selverist soetatud vajaliku kraami enda mahukasse pagasiruumi võtnud ja asume oma neljase reisiseltskonnaga pühapäeva hommikul Oiu sadama poole teele. Autos muusikat nautides mööduvad paar tundi kiiresti ja kui oleme meid terve tee jälitanud ja vahepeal ka enda halli haardesse haaranud vihmapilvest vabanenud, keeramegi veidi enne Oiu bussipeatust põlluparklasse. Viimane on autosid nii tihedalt täis, justkui oleks väikese sadamafestivali asemel mõnele suursündmusele jõudnud. Aga pole ka midagi imestada – mõne tunni pärast peaks esinema Mari Jürjens ja paistab, et just temaga kohtumise ootuses on enamik heatujulisest seltskonnast kohale tulnud.

Jõmmuga Sisevete festivali raames ühest sadamast teise seilamine on lodjarahvale suursündmus ja vabatahtlikud, kes lodja peal tegutsevad, on aastatega väga kokku kasvanud. Jään rääkima jungaga, kelle nimi on Haava ja kes pärast kiiret köit mööda mastiskäiku laevaninas meeskonna lõunasöögi potte pesema asub. Haava on vabatahtlikuna Jõmmul seilanud juba viis aastat. „Oleme siin koos juba põhikooli- ja keskkooli ajast. Nüüd oleme enamasti juba ülikoolis – kes folkrorist, kes veterinaar, kes geenitehnoloog. Aga endiselt aitame Lodjakojas, kus aga saame. Mina näiteks löön kaasa festivalide korraldamises, aitan läbi viia töötube, abistan ka laeva peal kõigega, millega saan, ja kui on vaja laevatöid teha, teen neid ka, näiteks tüürin või rehvin purje. Praegu olen aga toidumeeskonna kapten. Toidan siin kahtekümmet Jõmmu vabatahtlikku.“

Ma pole varem mõelnud, kui suur Võrtsjärv tegelikult on, sest Ulge sadamasse minekuks lodi Jõmmule istudes näen, et teist kallast peaaegu ei paistagi. Kui kaldalolijaile lehvitame ja teele asume, muretsen hetkeks merehaiguse pärast, kuid õnneks väikesest loksumisest hoolimata seda ei tulegi. Päris kindlasti ei lähe lainetus korda aga karastunud Jõmmu meeskonnale, kes ilmselgelt lodja peal olemist täiel rinnal naudib.

„Publik oli nii soe ja tunne oli isegi ülev,“ jagab Mari pärast esinemist. Talle tundus, et tänastest lauludest sobis siinse atmosfääriga kõige rohkem „Kadakas ja neiu“, mis on veidi nukravõitu laul ja passib igati vihmasäbruse ilmaga. „Hoolimata vihmast, ja isegi tormile kiskumisest, nägin väga palju õnnelikke nägusid – ülitore publik!“ on Mari kontserdist liigutatud. „See sadam meeldib mulle, tahaksin teinekord tagasi tulla ja siin niisama aega veeta. Väga ilus koht.“ Habras Mari võtab kuulajatelt vastu tänusõnu, haarab kätte oma pilli ja läinud ta ongi. Festivali külalised suunduvad aga selgeks tõmbunud taeva all kes sadamakass Projektijuhi sabas kehakinnituseks restorani, kes kohe autosse või paati. Siit liigub Sisevete festival edasi Ulge sadamasse.

Täna on tõepoolest sadamas palju nii paadi- kui ka autoinimesi ja juba ongi algamas Mari Jürjensi kontsert. Rahvas jääb vaikseks ja kuulab hingestatult. Vihmasadu muutub järjest tugevamaks, aga kuna selleks puhuks on katus pea kohal, ei hooli sellest keegi peale laste, kes läbi saju rõõmsalt vette ujuma jooksevad.

Mis see Jõmmu toiduklassika siis on, mida kõik hea meelega pardal söövad? „Ilmselt on need lodjakoja kotletid keedukartuli ja hapukoore-tomati-kurgisalatiga. Aga me katsetame ka igasugu muidu asju – see on tegelikult üllatav, mida kõike saab teha ühe gaasipõleti peal ühes suures potis,“ lausub Haava, samal ajal lõbusalt toidupotti küürides.

Kui Ulge sadam paistma hakkab, paneb Haava potid käest ja võtab pilli, mille helide saatel Jõmmu uhkelt sadamasse saabub. No tegelikult siiski laseb lodi end lihtsalt köitega kaldasse tõmmata, sest sadamas on nii palju paate ees, et Jõmmu päris paadisillani välja ei lähegi. Ukerdame Jõmmult maha, täname meeleoluka sõidu eest ja läheme Ulge sadamat avastama.

Ulge sadam

Ulge sadamasse jalutades näeme esmalt, et stend, kuhu paadiomanikud oma aluse nimed lintidele kirja panevad, on juba siidiselt lehvimas. See, et sadamas on suuremaid ja väiksemaid paadikesi juba üksjagu, näitab, et üritus on peagi algamas.

Sadam on kohe suure metsa veerel ja siin pole mitte ainult sadamahooned, vaid ka mõnusad Ulge Pargi väikesed kämpingumajad ja glämpingutelgid. Festivalikülastajad jalutavad loodust nautides ringi, korjavad metsa alt maasikaid, mida on tõesti uskumatult palju, ja lasevad sadamalähedase leti ääres endale suitsutatud angerjaid juppideks lõigata. Proovime angerjat meiegi ja see on imemaitsev. Aga söömisel peab säilitama mõõdukuse, sest kala on ka parajalt rasvane.

„Loomulikult on värske suitsukala puhul tegemist parima Võrtsjärve angerjaga,“ kiidab sadamakapten Anmar meie suutäisi. „Hetkel on meil kaks kutselist kalurit, kes siin lossivad, aga ega need kogused, mis veest välja tõmmatakse, pole teab mis suured. Me korraldame septembris siin ka angerjafestivali, sest see kala on tõesti eraldi sündmust väärt. Eelmisel aastal müüs minu poeg Kevin siin angerjat lausa Eesti presidendile.“