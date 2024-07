Saksa noormees Sisevete festivalil: tulin siia nautima tunnet, mida oskavad luua vaid eestlased

Lodjameeskonna liige Liisa-Lota Kaivo räägib, et Peipsi järv on pindalalt Euroopas lausa neljandal kohal ja Eestis teadupärast kõige suurem. Ja kui hansaajal oli Peipsil selliseid lotjasid 500–600, siis tänapäeval on 2006. aastal ehitatud Jõmmu ainuke. „Mereühendust ju siin laevade jaoks ei ole ja Need lodjad, mis siia sisevetele pärast hansaaega jäid, enam edasi ei arenenud, olid nagu dinosaurused oma platool. Jõmmu ongi nende järgi ehitatud ja maailmamastaabis on lodi päris unikaalne laev.“ Nüüd on valmimas ka uus ja suurem, lausa kahemastiline lodi. „Oleksime sellega juba siia festivalile tulnud, aga ta ei saanud päris valmis. Kuid Soome president on uue lodja peal juba käinud, sest seal on Soome mootor, ja saime siis Soome presidendist ja mootorist juba pilti ka teha.“

Kui tuletõrjujad veejoad lõpuks kinni keeravad, liigume koos teiste külalistega sadama sisealale ja lähebki lahti kultuuriprogramm. Avatud on ka töö- ja õpitoad, kus kõige pisemad saavad muuhulgas kalu tundma õppida ja suuremad kalastamise põhimõtetega tutvuda. Jaak restoranist Lammas ja Roos pakub pirukat, mille sees on kops, süda ja neer. Piruka on vorminud Eestisse tulnud ukrainlanna 20 minutit tagasi ja see maitseb eriti hõrk. Juurde võtame Põhja Peipsi Köögi kalasupi.

Satume festivalialal juttu ajama mitut sorti rahvaga. Enamasti ütlevad külastajad, et nad on kaugemalt kandist, ja nii mõnedki neist on tulnud lausa oma veesõidukiga. Aga on ka kohalikke, kelle seas festivali avapäev palju elevust tekitab. Pikemalt jään rääkima kolme aasta eest Saksamaalt Eestisse tulnud Najiga, kellel on eestlannast tüdruksõber Liisi Maria. eesyi elu naudib Naji väga.

Uurin, millega kalasuitsutaja veel tegeleb. „Olen siin nagu Hunt Kriimsilm, teen kõiki asju. Lisaks Põhja Peipsi Köögis liha ja kala suitsutamisele olen seotud Vasknarva sadama ja kohaliku omavalitsusega. Sadam saigi minu algatusel ja vallaga koostöös ehitatud ja see võttis aega üle üheksa aasta. Kunagi oli Vasknarva ju vägagi käidav koht – on ju siin alles isegi ordulinnuse müürid. Enne teist maailmasõda elas Vasknarvas ligi 3000 inimest ja Eesti ajal käis Tartust siia laev lausa neli korda päevas. Tänasel päeval on Vasknarva unustusse vajunud, me loodame siia taas elu tuua ning Sisevete festival on üks võimalus seda teha.“

Kui keegi veel ei tea, kust tulevad lisaks mahlasele suitsutatud lihale ja kõikvõimalikule Peipsi kalale maailma parimad rääbised, siis need tõstetakse välja justnimelt siit, legendaarse Põhja Peipsi Köögi mobiilsest suitsuahjust. Ratastele tõstetud suuri suitsuahjusid on Vasknarva sadamas, kust festival lahti läheb, lausa neli. Astume ligi ja restorani omanik Taavi ütleb, et eks see suitsuahjude värk ongi nagu üks omamoodi ratastel tsirkus, millega nad erinevatesse kohtadesse sõidavad. Ta avab uhkelt lähima suitsuahju ukse ja mulle vaatavad vastu ilusasti restidele laotud kuldsed rääbised, täpselt parasjagu küpsenud. „Tead, kui juba võtad, siis võta väiksemaid, need on kõige paremad,“ soovitab Taavi eelmisel päeval püütud kala kiites. Ja tõsi ta on, värskelt suitsuahjust tulnud rääbised on maitselt täiuslikud.

Päike on juba metsa taga, ent pimedusest pole juttugi. Pargime oma Peugeot E-3008 perenaise Pireti lahkel loal uhkesti pisikese saunamaja ette ja astume sisse. Põhiküsimus on, kas ikka sauna ka saab. „Aga muidugi, see on ju saunamaja,“ saame vastuseks. Piret tutvustab meile eesruumi, magamiskohti ja tõeliselt avarat sauna, uurib, mis kell me hommikusööki tahame, ja soovib lahkelt head ööd. Koer Sofi, kes puhkemaja perenaisega igal pool kaasas käib, nuhutab meid sõbralikult ja asub samuti peamaja poole teele. Tassime oma asjad sisse ja elukaaslane asub kohe sauna kütma. Ei lähe tundigi, kui me juba laval pikutame. Justnimelt pikutame, sest pisikese maja saunalavale mahuks ka suuremat sorti seltskond. Kui oleme piisavalt leili visanud, on paras aeg end tiigis jahutada ja seejärel terrassil istudes lihtsalt öösse vaadata. Meid ümbritseb rahu ja vaikus, mõtleme möödunud päevast, hommikusöögist ja Kauksi rannast, mida järgmisel hommikul avastama minna plaanime.

Üks asi, mida noormees on siinoldud aastate jooksul hindama õppinud, on iga suvepäeva nautimine. „Alguses ma ju ei teadnud, et sooja ja päikeselist Eesti suveilma on nii vähe, et seda ei tohi mingil juhul raisku lasta, vaid iga hea ilma korral tuleb kuhugi minna ning midagi teha, aga nüüd tean ja täna olemegi siin!“

Kui oleme harjunud välismaalastelt kuulma, kui endassesulgunud ja kinnised eestlased on, siis Naji kogemus on teistsugune. „Mind on siin väga lahkelt vastu võetud ja tõesti pole mul siin Eestis mingeid muresid. Olgugi et ma ei oska veel eriti eesti keelt, võetakse mind igal pool väga hästi vastu. Olen oma eestlannast elukaaslasega külastanud lisaks Tallinnale, kus ma elan, ka Tartut, Pärnut, Narvat, Rakveret ja päris palju armsaid väiksemaid kohti, mille nimed mulle hetkel meelde ei tule.“ Siinse ürituse puhul meeldib välismaalasest külalisele, et see on suur festival, mida peetakse ka väikestes kohtades. „See tekitab koduse kogukonna- ning koosolemise ja -tegemise tunde, mida ma pole ammu tundnud. Kõik on sõbralikud ja toetavad, kogu vaib on ikka väga-väga mõnus. Ja ma proovisin siin tšeburekki, mis mulle väga meeldis.“

Hommikul Kauksi Puhkemaja peamaja poole einestama jalutades kohtume esmalt taas Sofiga, kes laisal sammul tervituseks meile vastu longib. Seejärel naudime hommikusööki (laual on ka minu uus lemmiktoit suitsurääbis!) ja uurime perenaiselt kohaliku elu-olu kohta. Piret ütleb, et puhkemaja tiim on neil väike ja tema ise teeb kõiki töid ning suhtleb kõikide külalistega. „Meil kipubki nii olema, et need, kes on juba korra tulnud, jäävadki käima. Niipalju on viimasel ajal muutunud küll, et välisturiste on vähemaks jäänud. Praegu on meil üks Hollandi loodusenautlejate grupp, nemad tulid julgelt kohale, ent tihti peljatakse seda, et oleme piirile nii lähedal. Aga ega elu ei saa ometi seisma jääda. Suvel meil siin praktiliselt vaba aega polegi, aga vahel ikka käime õhtuti Peipsi ääres ujumas ja kohvikus lõõgastumas.“ Perenaine lisab, et ka külastajad armastavad nende juurest renditud jalgratastega Kauksi randa sõita, sest see pole sugugi kaugel. Rannaplaan on meilgi.

Jätame pererahva uutele külalistele grillimaja ette valmistama ja suitsusauna kütma ning sõidame oma Peugeot E-3008-ga Puhkeküla territooriumilt vaikselt välja, et ka ise päeva esimene pool Kauksi rannas ja kohalikel matkaradadel veeta. Elektrilise auto vaikne liikumine kuidagi kohe sobib siia looduse keskele.

Mustvee sadam

Sisevete festivali teisel päeval võtab lodi Jõmmu koos festivali külaliste veesõidukitega ette kuuetunnise teekonna Vasknarva sadamast Mustvee sadamasse, kuhu jõutakse veidi enne seda, kui toimub pidulik purskkaevu avamine. Meie vaatame purskkaevu pidulikku töölepanekut sadamakohviku rõdult ja eriti vahva on see, et purskkaev leiab kohe kasutust ka kohalike laste hulgas, kes üksteise võidu veetorne püüdma asuvad.