Maikuus läbis Tallinna lennujaama rekordarv reisijaid

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on nii edukas maikuu lennujaama jaoks loomulikult rõõmustav, aga kindlasti ka väljakutseid pakkuv. „Lennupileteid on Tallinnas sel suvehooajal müügis üle 20% rohkem ja paljud lennufirmad teevad kampaaniaid, et lennukeid täis müüa. Kui olla reisi kuupäevadega paindlik, siis leiab ka soodsaid pakkumisi ja juba nüüd on hea aeg sügise reisiplaane teha. Selle suve uus kauaoodatud sihtkoht Praha, mida teenindab Eurowings pakub lende neli korda nädalas. Kõige rohkem on lisamahtu suvehooajal Stockholmi liinil, kus lennusagedusi suurendasid nii SAS kui Ryanair ja lendude arv Rootsi pealinna küündib kaheksa lennuni päevas. Suvehooajal on Tallinna lennujaamast võimalik otselennuga lennata enam kui 50 sihtkohta.“