Skandaalse lennutööstuse mured jätkuvad. Vilepuhujat sunniti lennuki vigadest vaikima

Üle kümne aasta Spirit AeroSystemsi Wichita tehases töötanud Santiago Paredes tunnistas BBC-le, et leidis Boeingule saatmiseks mõeldud osadelt märkimisväärselt palju defekte. Teisisõnu oli kõikjal kuni 50-200 defekti.

Boeing keeldus olukorda kommenteerimast. USA transpordiminister Pete Buttigieg ütles vaid, et jätavad „Boeingu mikroskoobi alla“. „Nad peavad meile näitama, et nende lennukid vastavad kvaliteedi- ja ohutusstandarditele, mille FAA (föderaalne lennuamet - toim) on esitanud,“ sõnas minister.