Boeingu jamad jätkuvad. Kahtlustatakse, et lennukite kontrollidokumendid olid võltsitud

USA föderaalne lennuamet (FAA) teatas esmaspäeval, et on algatanud uue uurimise raskustes oleva lennukitootja Boeing kohta, kirjutab Euronews.

Firma lisas, et Boeing 787 Dreamlineri lennukite ohutuskontrollid, mis on märgitud lõpetatuks, ei pruukinud olla nõuetekohaselt tehtud. FAA on öelnud, et Boeing „kontrollib uuesti kõiki 787 lennukeid, mis on veel tootmissüsteemis, ja peab koostama plaani kasutusel oleva lennukipargiga tegelemiseks“.