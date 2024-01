FOTOD | Praegu on parim aeg sooja kätte pageda. Parimad asjad, mida teha Sharm el Sheikhis

Sharm el Sheikh asub Egiptuses Siinai poolsaare lõunatipus Punase mere ja Siinai poolsaare vahelisel rannikuribal. Muidugi on piirkonnas palju steriilselt eraldatud hotelle, kuid ükskõik kust startides on looduse ilu niivõrd lähedal. Soovitame siin artiklis kohti, kuhu minna avastusretkele, kui puhkad Sharm el Sheikhis. Neid kohti ei pruugi egiptlastest hotellitöötajad alati soovitada, nad meelitavad teid parema meelega hamam’i või paragliding’ule, sest need on lähemal, lihtsamalt kättesaadavad ja toovad rohkem raha sisse. Muidugi pole ka siin artiklis mainitud paigad midagi eriliselt peidetud või salajast, nad on kohe täitsa populaarsed, aga käsi südamel, neid me soovitame.

Ras Mohammadi rahvuspark

Ras Mohammedi rahvuspark on Egiptuse kuulsaim rahvuspark ja üks hinnatumaid sukeldumiskohti maailmas, mis asub umbes 20 kilomeetrit Sharm El Sheikhist lõuna pool. See asub päris Siinai poolsaare lõunaservas, kust avaneb vaade läänes Suessi lahele ja idas Aqaba lahele. Ras Mohammadi piirkond on tuntud oma rikkaliku mereelustiku ja võimsate korallriffide poolest. Siin võib vaadelda vaalhaisid, näha merekilpkonni, snorgeldada Magic Lake’is, sõita läbi lopsaka mangroovimetsa ja vaadata iidset maavärinapragu. Lisaks leiab siit kauneid inimtühje randu.

Meie jõudsime Ras Mohammadi rahvuspargist avastada vaid killukese, aga juba on plaan paigas järgmisel korral park korralikult ette võtta. Siis tulevad ka pildid kõigest sellest, aga seekord jagame läbi piltide kogemust rahvuspargi mõnusas restoranis Osprey, kus on ühendatud hea söök ja jook – ning kui kaugemale jalutad, on ka looduse imed täiesti esindatud:

Lihtsalt merele