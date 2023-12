FOTOD | Egiptuses toimus Euroopa suurim seminar reisiagentidele. Uhkel galal autasustati parimaid reisibüroosid

Lisaks kahepäevasele seminarile said reisiagendid Sharm el Sheikhis veel palju elamusi – ANEX Tour korraldas neile (ja ka meile, ajakirjanikele) erinevaid ekskursioone ja väljasõite, et tutvuda Sharmi erinevate piirkondadega ja seeläbi töötada oma klientidega veelgi tõhusamalt. Käisime Ras Mohhamadi rahvuspargis, laevasõitudel, kus sai ka ujuda ja snorgeldada, Old Sharmis ja mujal. Loomulikult oli meil ka piisavalt vaba aega, et nautida rannamõnusid. Novembrikuus on Sharm el Sheikhis merevesi veel nii soe, et ujuda võib lõputult. Ekskursioonidest tuleb pikemalt juttu järgmises artiklis.