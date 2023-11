FOTOD | Mida teha pimedal talveōhtul? Muidugi vaadata pilte, kuidas kassid soojal maal mõnulevad

Montenegro linnadest on oma kassirohkuse poolest kõige tuntum Kotor – paljud arvavad isegi, et linna nimi tähendab kassi, nii see tegelikult aga pole. Linn kuulus keskajal bütsantslastele ja linna nimi Kotor on ajaloolaste arvates tuletatud linna bütsantsikeelsest nimest Dekatera või Dekaderon.