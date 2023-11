FOTOD | Montenegro on eestlaste uus lemmik. Kuhu selles Eestist kolm korda väiksemas riigis kindlasti minna tasub?

Herzeg Novist lahkudes oli meil suund selge – muidugi suundusime siit Budvasse. See on see linn, mida kõik Montenegrost teavad – on see siis tõesti nii hea, nagu kõik räägivad?

Meie saime Herzeg Novis kõike, mida ilmataadil pakkuda – päikest, vihma, tormi, äikest. Ilm vaheldus nii kiiresti, et need meist, kes vihmavarjud kaasa võtnud olid, pidid pool aega linnatuurist tegelema oma abivahendite avamise ja sulgemisega. Mulle vihm meeldib, seega ma sellest meelelahutusest osa ei võtnud.

Herceg Novi on tuntud oma kauni rannajoone, ajalooliste vaatamisväärsuste ja rikka kultuuripärandi poolest. Linna ajalugu ulatub tagasi keskaega ning sellel on rikkalik pärand, mis kajastub mitmetes ajaloolistes ehitistes, sealhulgas kindlustes, kirikutes ja muuseumides. Üks tuntumaid vaatamisväärsusi Herzeg Novis on Forte Mare kindlus, mis ehitati 14. sajandil ja asub linna südames.

Meie alustasime seekord oma reisi vahemerelisest kliimast. Mis on ju täiesti loomulik, sest 0-kraadisest Eestist ära lennates tahaks tunda oma nahal midagi sooja. Ja seda me tundsimegi, sest juba lennukist välja astudes tabas meid mõnus soe ja niiske õhk. Vahemerelises Lõuna-Montenegros suvi alles käib – turistid on küll lahkunud, aga kohalikud naudivad kuuma päikesepaistet ja sumedaid õhtuid. Meie võtsime kõigepealt ette tee Herzeg Novisse, kaunisse Montenegro kuurortlinna, mis asub Tivati lennujaammast ainult mõnekümne kilomeetri kaugusel.

Montenego on küll imepisike, aga temasse mahub kolm kliimavööndit: lõunas vahemereline, keskel mandriline ehk kontinentaalne ja põhjas alpiline. Me käisime need kõik läbi ja see oli tõesti seiklus. Kohalikud kirjeldasid meile rõõmuga oma talvepuhkuseid: päeval suusatad Põhja-Montenegros ja siis sõidad kaks tundi lõuna poole ja saad juba meres ujuda.

Esimest korda käisin Montenegros selle aasta juunis ja muidugi oli ilm suurepärane, sai palju meres ujutud. Oktoobris saab ka meres ujuda, vesi on endiselt soe, aga ilm on juba üsna heitlik – vihma, marutuuli ja äikest saab iga natukese aja tagant. Sellegipoolest on soe ja kui vahepeal päike välja tuleb, tundub täitsa nagu suvi.

Budva

Budva on üks Montenegro peamistest turismikeskustest, mis on tuntud oma kauni rannajoone, ajalooliste vaatamisväärsuste ja elava ööelu poolest.

Budva ajalugu ulatub tagasi üle 2500 aasta ja see linn on eelkõige tuntud oma imeilusa vanalinna poolest, mis on täielikult ümbritsetud linnamüürist ja kuhu saab sisse vaid paarist-kolmest väravast. Vanalinna arhitektuuris annavad tooni keskaegsed ja Vahemere stiilis hooned, siin on kitsad munakivitänavad, ajaloolised kirikud ja kindlused – sealhulgas Budva kindlus, mis pärineb 15. sajandist ja pakub suurepäraseid vaateid linna ümbritsevale maastikule ja merele.

Pole mingi ime, et Budva on selline turismimagnet, see on tõepoolest üks kaunimaid vanalinnu, mida meie seltskonna silmad näinud on.

Kotor

Kotori linnake asub Lovćeni mäe orus, Kotori lahe kõige sügavamas sopis. Linna ümbritseb Veneetsia ajal ehitatud linnamüür, seal on imeilus vanalinn ja kassid igal nurgal. Neid jätkub igasse kohvikusse ja poodi, müürijupile ja autokapotile. Siin linnas on igal nurgal ka kasside toidu- ja joogikausid ning ühel väljakul on neile ehitatud ka majakesed, et mugavamalt pereelu elada. Kotoris on isegi kassimuuseum! Sellel kõigel on ka pahupool, sest kuigi kohalikud pingutavad, et kassidel oleks võimalikult hea elu, on selge, et päris kuninga kassi elu see ei ole ja kui haigus kimbutab, pole abi nii lihtne saada. Siiski annavad kohalikud endast kõik, et kassid elaksid rõõmsat elu.

Perast ja Gospa od Škrpjela