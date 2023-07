Austraalias hukkus traagilises lennuõnnetuses vanapaar

Lennuk põrkas õhus kokku teise lennukiga, mis viis väikesema lennuki alla kukkumiseni. Imekombel jäi teise lennuki piloot ellu ja pääses suuremate vigastusteta. Arvatakse, et selle lennuki piloot oli 70-aastane. Queenslandi politseiniku Mark Ryani sõnul on toimunud õnnetus äärmiselt kurb.

Hukkunud mees oli endine piloot nimega David Maddern ja tema naise nimi oli Jan. Allakukkunud lennuki registreerimistunnistusel on kirjas, et tegu oli „ise ehitatud lennukiga“. Teist lennukit, mille piloot elusalt pääses, kasutati põldude kastmiseks.

Kohaliku lennundusspetsialisti Paul Ready hinnangul on lennukite õhus kokkupõrkamine äärmiselt harv nähtus. „Ma ei oska öelda, kus lennukid täpselt asetsesid, kui kokkupõrge toimus. Küll aga usun, et see toimus õhku tõusmise või maandumise ajal,“ ütles Ready. Ta lisas, et on väga traagiline, et õnnetus võttis kahelt inimeselt elu.