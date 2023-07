FOTOD | Sinirohelised veeseiklused säravkollases päikeses ja veripunasel loojangul mustade mägede maal

Kindlasti tasub Montenegros pidevalt ringi käia, ujukad riiete all, kuna ujumisvõimalus võib avaneda iga hetk. Isegi kui enne laevasõitu öeldakse, et ujumine plaani ei kuulu, tehakse jooksvalt plaanid ümber ja ujuda saab ikka.

Skadari järv

See Montenegro ja Albaania ühisomandis järv (kaks kolmandikku Montenegro, üks kolmandik Albaania territooriumil) on Balkani suurim järv ja oluline looduskaitseala. Siin elab 270 linnuliiki ja üle 30 kalaliigi. Siin saab näha dalmaatsia pelikani, mis on ohustatud liik, seega teevad kohalikud keskkonnakaitsjad kõik, et järve äärde liiga palju uusi hooneid ei ehitataks, mis kahjustavad kohalikku ökosüsteemi.

Maikuus, kui meie Montenegros olime, oli järveliiklus igatahes veel vaikne, nii et saime rentida laeva ainult enda seltskonnale ja nautisime segamatult järve ilu. Mais ja juunis järvel sõites on kõikjal kaunid vesiroosid, vesi on vaheldumisi sinine ja pudelroheline ning näeb palju linnulapsi. Alguses meile küll öeldi, et ujuma ei saa, kuid nurga taha jõudes ütles meie kapten kohe, et muidugi saab ujuda ja ausõna, see oli parim ujumine kogu Montenegros! Kapten väitis, et vesi on alla 20 kraadi, meie sisemine kraadiklaas ütles, et vähemalt 23 — oli see siis, kuidas oli, aga mineraalainerikas vesi oli ütlemata mõnus ja tegi naha pehmeks kui hülgepojal.

Vaata fotosid imelisest Skadari järvest:

Lindude saar

Paar päeva oma reisist veetsime me hotellis väikeses Petrovaci linnakeses, mis asub üsna lähedal kaunile ja ajalugu täis Budva linnale. Kohe, kui seal esimest korda merre ujuma läksime, märkasime pisikest saarekest, mille tipus on kirik. Tundus päris paras ujumise distants, aga jätsime siiski saare avastamise hilisemaks, sest saarele ujumisega käib teatavasti alati kaasas see tüütu faktor, et pärast pead saarelt tagasi ka ujuma.