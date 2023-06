FOTOD JA VIDEOD | Seda sa Eestis kogeda ei saa: Aeronautica Arenal Soomes lendad uuele tasandile

Saabume Aeronautica Arenale pühapäevasel päeval, aga kuna pole veel hooaeg, on siin mõnusalt inimtühi ja pea kogu „areen“ on meie päralt. Alustame oma elamustuuri lõunasöögiga Arena restoranis, mis on imeline ja seab meid veel enam valmis eesootavateks seiklusteks. Põhjapõdra carpaccio, kukeseenesteik, ulukiliha ja broccolinid kõhus, astume vastu esimesele väljakutsele, nimelt tuuletunnelis lendamisele. Saame kostüümid selga ja meie ülilmuheda instruktori Jukka Siivola abiga selgeks tunnelis kasutatavad käemärgid ning suundumegi vastu uuele kogemusele.

Ma ei oska muud öelda, et kui vähegi võimalik, mine tuuletunnelisse lendama. See kogemus pole võrreldav millegi eelnevalt kogetuga. Olgu, võib-olla üks kord, kui emaga tohutu tormi ajal mööda mereäärt niimoodi „jalutasime“ algul vastu- ja siis pärituules, et tõesti vahepeal oli tunne, et tõuseme õhku. Aga sellised olukorrad ei juhtu just tihti ega ammugi mitte oodatult. Tuuletunnel on aga saadaval iga ilmaga ja pärast seda kogemust olid mul lisaks kõikvõimalikele keha lihastele valusad ka põselihased ja hääl oli ära — mida muud oodatagi, kui eufooriast on suu mitte ainult kõrvuni, vaid isegi kõrvadest mööda ja kiljumist ei suuda ka mitte kuidagi tagasi hoida.