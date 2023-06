FOTOD | Selle suve hitt: külluslik ja lõpmatult lõõgastav puhkus Ida-Soomes

Kajakimatk Kymijokil

Kymijoki jõgi on on 220 kilomeetrit pikk ja suubub Kotka linna lähedal Soome lahte. Meie käisime kajakiga sõitmas Ruotsinpyhtääs, kus saab valida tohutult palju erinevaid matkateid. Leidub ka kõrgete puude aluseid hämaraid ja ülikitsaid sõiduteesid, meiegi aerutasime läbi mõne sellise. Rohelist ja hämarat jõeteed nimetasid meie kohalikud sõbrad Soome Amazonaseks ja tõepoolest tekib tunne, nagu oleks kusagil vihmametsas uitamas ja iga hetk võiks kaldarohus märgata hiigelsuurt ämblikut, põigata mööda alligaatorist või ehmatada end soolasambaks paadi poole viskuva anakonda peale.

Valkmusa rahvuspark

Valkmusa rahvuspark asub Pyhtaas ja seal leiab iga eestlane end kui oma kodusest rabast. Taimestik on väga sarnane, ainult tupp-villpeasid on palju-palju rohkem. Need valged karvapallid palistavad kogu raba. Meie giid Simo Peri ütles, et kui tema väike tütar temaga koos matkamas käib, nimetab ta villpeasid jänkusabadeks ja iga kord pärast matka tulevad tütre igast taskust need karvapallid välja.