Ida-Aafrika ringreisi kolmas osa. Põnev ja mitmekülgne Uganda

Ugandas võttis mind vastu kohviga tegelev Richard. Igapäevaselt veab ta piiriäärses Kisoro linnas kohvikut Gorilla Highlands Coffee. Nimetatud kohviku külastuse tegi eriliseks võimalus proovida specialy robustat. See robusta kohvisort on kasvatatud 2000 meetri kõrgusel merepinnast, mistõttu maitseomadused on tavapärase robustaga võrreldes kardinaalselt erinevad.