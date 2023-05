Selgus majas: Nordica maandumisluba takerdus Türgi asjaajamise taha

Nordica väliskommunikatsiooni spetsialist Liina Lelmi sõnab, et nüüd on selge, et tekkinud olukord ei olnud põhjustatud Eesti lennufirmast. „Selles mängisid rolli kohalikud asjaolud ja eks paraku ka veidi Türgi riigipühad,“ ütleb ta, lisades, et konfidentsiaalsuslepingute tõttu pole siiski võimalik asja lähemalt kommenteerida.