Nordica lend Türki on hilinenud juba kümme tundi. Lennufirma: see on meie jaoks erandlik olukord

Sellest ajast alates on reisijatele iga paari tunni järel öeldud, et kohe saabub lennu kohta uus info, aga seda pole siiani tulnud. „Jagatud on kaks toiduvautšerit, aga ei ühtegi selgitust,“ kirjeldas lugeja toimuvat. Kuna Antalya lennu värav asub alas, mis on peale passikontrolli, on seal väga vähe toidukohti. Lugeja sõnul on ligikaudu 150 inimese peale avatud vaid üks kohvik, mille letid on tühjad. Lisaks on avatud ka väike pood, mis on lahti ainult iga kahe tunni järel 20 minuti kaupa.