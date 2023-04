Nordica probleemid jätkuvad. Ka tänane Hurghada lend hilines üle 10 tunni

„Võtsin korra perega aja maha, et Egiptuses päevitada ... Nüüd ootame. Inimesed on kell kolm öösel ärganud, absurd,“ pahandas üks naine, kes perega praegu ootab, mil viimaks saab õhku tõusta.

Ta märkis, et kogu reisiseltskond on tulivihane. „Olen siiani neid hilinemiste uudiseid kõrvalt lugenud ja mõelnud, et miks kobiseda. Aga ausalt – nüüd saan omal nahal kogeda, et see on metsikult kurnav, isegi alandav,“ lisas ta.