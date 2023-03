Amsterdami lennujaam piirab lendude arvu, et aidata saavutada kliimaeesmärke

Hollandi valitsusametnikud teatasid, et piirangud kehtestatakse väljuvatele rahvusvahelistele lendudele, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja aidata kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele. Plaan on osa riigi eesmärgist saavutada „uus tasakaal“ lennujaamast saadava majandusliku kasu ja lennujaama mõju vahel piirkonna elanikele ja keskkonnale.

Rahvusvahelised lennuettevõtjad ei ole kava toetanud. KLM sõnas CNN-ile, et see samm pole kooskõlas rahvusvahelise poliitikaga. „KLM usub, et jätkusuutlikkuse poliitika peaks olema rahvusvaheliselt reguleeritud nii palju kui võimalik,“ ütles ettevõte CNN-ile. „See, et oleme ainus riik maailmas, kes kehtestab riikliku CO2-lävendi, ei lähe kokku rahvusvaheliselt tegutseva sektori ja rahvusvahelise poliitikaga.“