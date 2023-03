Reisija lennurajalt välja libisenud airBalticu lennukil: päästeautode rohkus tegi pisut ärevaks

„Umbes 30 minutit enne maandumist öeldi, et ilmaolud on rasked. Maandumisel oli tunda, et tuul on tugev. Ometi oli maandumine enam-vähem sujuv, tuulehood küll pisut raputasid. Lennuk oli hoo üsna maha pidurdanud, kuid seisma jäi diagonaalis lennurajaga. Saime abikaasaga aru, et pisut oleme rajalt väljas,“ ütles Delfi Reisijuhile kirjutanud lugeja, kes viibis lennukis koos oma perega.

Ta lisas, et enamik inimesi sai aru, et midagi on valesti, alles siis, kui vilkuritega päästeautod lennuki poole kihutasid. „Mina eeldasin, et kuna lennundus on väga reguleeritud valdkond, on see taolise juhtumi puhul standardprotseduur ja reaalset ohtu ei ole. Varsti kinnitas ka piloot, et pääste on lennukile tiiru peale teinud ja mingit ohtu pole. Oodatakse rasketehnikat, mis lennuki välja tõmbaks,“ kirjeldas lugeja juhtunut.