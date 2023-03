FOTOD | Kas oled kursis? Uus eriti põnev ekskursioon Hurghadas, mis tasub oma järgmisel reisil kindlasti ette võtta

Kes tihti Hurghadas käib, see teab, et klaaspõhjaga laevadega on seal ikka kalu vaatlemas käidud. Nüüd aga saab kalu vaadelda ka allveelaeval. Nimelt on Hurghadasse jõudnud midagi meie kodukandist - Soomes ehitatud allveelaevad.



Allveelaevaga mitme meetri sügavusele vee alla gastrollile suunduda on ikka hoopis teine tera kui vaadelda kalu läbi laeva klaaspõhja - sellises sügavuses näeb märksa kirjumat vee-elukate kogukonda kui läbi laeva põhja. Muidugi osalevad allveeaeva-ekspeditsioonil ka tuukrid, kes kalu lähemale meelitavad - millega? Toiduga muidugi. Ma luban, see on suurepärane elamus. Selge see, et ise sukeldudes on elamus kõige ehedam, aga kõigile nendele, kes seda ei saa või ei taha teha või siis on reisil väikeste lastega - allveelaevas kalade jälgimine sukeldumisele suurt alla küll ei jää. Soovitan kindlasti järele proovida.