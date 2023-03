Hololei Katari-lendudesse võis minna 10 000 eurot või enamgi naftariigi valitsusega seotud raha

Politico .eu kirjutas täna , et Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi eestlasest peadirektor Henrik Hololei on lennanud Katari valitsuse kulul üheksal korral sealse riikliku lennufirmaga Qatar Airways. Neli neist lendudest maksis kinni kas Katari valitsus või sellega seotud organisatsioon.

Politico.eu küsitud dokumentides on kirjas, et lendude tasumine oli kooskõlas selliste reiside kohta kehtivate reeglitega. Samal lendudega toimusid komisjoni ja Qatar Airwaysi vahel läbirääkimised seoses ettevõtte ligipääsuga Euroopa Liidu turule.

Tegemist on kõigi kuupäevade puhul kõige odavamate lendudega. Seejuures tuleb silmas pidada, et need on otsitud välja pikka aega enne võimaliku lennu kuupäevi. Kui ostmise ja lennu vahele jääb lühem aeg, võib hind ka suurem olla.