Ministeerium: lennujaamatasud ei tohi lennujaama kasutajate suhtes olla diskrimineerivad

Tallinna lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on Tallinna lennujaama missioon on ühendada Eesti maailmaga. „Me oleme äriettevõte ja meie omanikuootus on, et teeksime seda kasumlikult, arusaadavatel põhjustel.“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi selgitab, et riik on seadnud Tallinna lennujaamale erinevad strateegilised eesmärgid. „Äriühingu eesmärgiks on võimaldada lennuettevõtetel teha lende Euroopa olulisematesse sihtpunktidesse mõistliku sageduse ja ajakuluga. Lisaks on oluline, et ettevõtte tegevus oleks äriliselt kasumlik ja efektiivne, seetõttu peab ettevõte rakendama konkurentsivõimelist hinnapoliitikat õhutransporditeenustele.“ See tähendab Linnamäe sõnul, et äriühing rahastab oma tegevust erinevate tasude laekumise kaudu.