Ryanair kinnitab: otseliinide sulgemise taga on kõrged lennujaamatasud. Firma esindaja: Tallinna lennujaama väited on naeruväärsed

Kolmapäeval kirjutas Delfi Reisijuht, et märtsist alates lõpetab odavlennufirma Ryanair lendamise seitsmesse sihtkohta Tallinnast.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on liinid madala tasuvusega ning pärast pandeemiat alustatud mahukas turuhaaramine on nüüdseks näidanud, et kõik liinid pole jätkusuutlikud. Samuti on paljude sihtkohtade teenindamisel tihe konkurents, näiteks Ryanairi ning Wizzairi vahel. „Eks nad peavad ka millalgi majanduslikke otsuseid tegema,“ möönis Pärgmäe.

Pärgmäe märkis, et suvel algatati vastavalt seadusele lennujaamatasude muutmine, mille käigus kasvasid tasud 30%. Samas leidis ta, et tasude tõus liine poleks mõjutanud ning põhjuseid tuleks otsida mujalt, sest Ryanairi liinid lendasid liini soodustusega ning oleksid seda ka sel aastal teinud.

Samas kinnitas nüüd majandusminister Riina Sikkut, et Ryanair vaidlustas ainsana 15 vedajast Tallinna lennujaama lennujaamatasude tõusu, kirjutab ERR.

Lennujaamatasud pole muutunud kümme aastat

Samas selgitas Sikkut, et tasu sihtkohtadele ei tõusnud Billundi, Nürnbergi ja muude Ryanairi sihtkohtade puhul ja samuti on ettevõte saanud seni soodustust ka mahu pealt, mis oleks ka edaspidi rakendunud. „Nii et lennufirmal on sihtkohtade arvu muutes ikka mitmeid põhjuseid ning muutused ei ole seotud otseselt ja ainult tasumääradega,“ märkis Sikkut ERRile.

Sikkuti sõnul on omaniku ootus Tallinna lennujaamale sama nagu varemgi: võimalikult heade ühenduste tagamine ning kasumlik ja tõhus ettevõtte tegevus.

„Kahtlemata on keeruline iga otsusega teenida lühiajalist ja pikka perspektiivi korraga – sihtkohtade arvu kasvatamiseks ja lendude sageduse suurendamiseks peab ka lennujaama kulud saama pikaajaliselt kaetud. Tallinna lennujaam on juba ise selgitanud, et ettevõte ei ole tõstnud lennujaamatasusid umbes kümme aastat ning tasud jäävad madalamaks naaberriikide peamiste lennujaamade omadest,“ kirjeldas Sikkut odavlennufirma olukorda Tallinna lennujaamas.

Menetlus jätkub