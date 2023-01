Probleemid jätkuvad. SmartLynxi lennuk ei jõudnud Hurghadasse, vaid naasis Tallinna

„Inimesed plaksutavad, eks väike iroonia,“ kirjeldas lugeja lennuki maandumist ning lisas, kuidas maandudes kukkusid lennuki tagapool stjuardesside juures ka maskid välja. „Ootame lennukis edasisi juhendeid, tuleb vast buss ja suure tõenäosusega uus lennuk,“ sõnas lugeja. Ta lisas, et tegemist on Novatoursi paketireisiga.

„Meil on siiralt kahju, et Tallinnast Hurghadasse lendavad reisijad peavad seoses lennuki vahetusega ja mõnetunnise hilinemise tõttu tundma end ebamugavalt,“ ütles Riisberg. Ta lisas, et Novatoursi jaoks on klientide turvalisus ja ohutus esmatähtis. „Me ei tee mitte mingeid allahindlusi lennuki tehnilises seisukorras. Reisijate ohutus ja heaolu on ka SmartLynxile ülimalt oluline. Lennufirma lennukeid kontrollitakse regulaarselt ning kõige kõrgemate turvalisusmeetmete kohaselt ning ka lennuki vahetused toimuvad vastavalt kõrgematele ohutusreeglitele,“ märkis ta.