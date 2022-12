Tallinnast Hurghadasse suundunud lennuk pöördus tagasi Eestisse

SmartLynxi kommunikatsioonijuhi Arnita Beinarovica sõnul on lennufirma jaoks kõige olulisem reisijate turvalisus, ja kuna lennukit tabas tehniline rike, pidi see Tallinnasse tagasi pöörduma. ,,Me väga vabandame ebamugavuste eest, mida lennuki tagasipöördumine reisijatele tekitas. Praegu tegeleme sellega, et reisijad jõuaksid Hurghadasse turvaliselt ja nii ruttu kui võimalik,'' ütles Beinarovica.