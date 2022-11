7 soovitust Maltale kaasa. Vaata, mis kohti tuleb sõbralikul Vahemere saarel kindlasti külastada!

Ammusemal ajal peamiselt Eurovisiooni osalejana tuntud riiki on viimastel aastakümnetel saatnud suur edu turismivaldkonnas, mida Hollywoodi filmitööstus on osanud n-ö postkaardina kenasti ära kasutada. Näiteks on Maltat võttepaigana kasutatud sellistes kassahittides nagu „Gladiaator“, „Trooja“, „Krahv Monte Cristo“ kui ka eelmise kümnendi ühes kõmulisemas teleseriaalis „Troonide mäng“. Eelpool mainitud nimistu näitab, et Malta kütkestab inimesi oma iidse arhitektuuriga ja põhjusi Malta külastamiseks leiab rohkem kui ühes artiklis selleks leheruumi jagub. Käesoleva artikli raames anname endast parima, et tuua teieni 7 paika Maltal, mida saarel olles kindlasti külastada tasub.

Pealinn Valletta – Euroopa ühe väiksema, kuid vaimult suure saareriigi pealinna juured ulatuvad lausa 16. sajandisse ja on kogu oma hiilguses kantud UNESCO kultuuripärandi nimekirja. Vallettast leiab Malta ühe populaarseima vaatamisväärsuse Püha Johannese katedraali (Saint John’s Co-Cathedral), mida peetakse barokkarhitektuuri üheks parimaks musternäidiseks. Hea ülevaate linna ajaloost annab Lascarise maa-alustest tunnelitest koosnev sõjamuuseum ja maapealne Püha Elmo muuseum.

Malta pealinna külastades on tungiv soovitus kanda mugavaid jalanõusid, sest künklikku piirkonda katvad kivisillutised ei pruugi olla kooskõlas tänapäeva moodsate jalanõudega.

Gozo saar – Põhisaare kaaslaseks on oma imeliste vaadete poolest tuntud Gozo saar, mis on pindalalt väiksem kui meie oma Vormsi. Sellegipoolest jätkub tegevust Gozol sellegipoolest üsna palju. Tänu Malta hästi toimivale ühistranspordisüsteemile on Gozo külastamine praamiga üpris mugav ja omapäi reisides tuleb pilet osta ainult Gozolt tagasi naastes. Samuti on võimalik broneerida erinevaid päevaekskursioone kohapealsete turismibüroode kaudu.