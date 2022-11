Autoränd läbi Rootsi saarte pakub ehedat Rootsi elamust!

Öland on suuruselt Rootsi teine saar, kuhu pääseb kiirelt ja mugavalt üle 6 km silla. Saarele saabudes tervitas meid paras üllatus, sest loodus on siin hoopis teistsugune kui mujal Rootsis. Tasasel, kõrbe meenutaval maastikul looklevad pikad kiviaiad, nende vahel kitsad kurvilised teed ning saar on täis karja- ja viljakasvatusmaid. Austraalias elanud Madise sõnul meenutab Öland väga palju seda saareriiki! Maapind on kuiv ja kohati punakas, märgata võib veekogumistünne ja kaamleid. Jah, esimesse ööbimispaika sõites tervitasid meid tee ääres päriselt kahe küüruga kaamelid. Ööbimiskoht ise oli aga keset veiste karjamaad ning hommikul ärkasime selle peale, et loomad end vastu meie bussi sügasid.

Istusime avatud vagunis ja traktor vedas meid läbi suure metsapargi, kus põtradel on väga hea elu – palju ruumi ja head sööki. Traktorimüra ning inimeste lähedusega on nad juba harjunud ja on näha, et tunnevad tähelepanust rõõmu. Saime paitada pehmeid ninasid, katsuda nende võimsaid sarvi ning toita suuremaid ja väiksemaid põtru. Õhtuks sõitsime taaskord ühe pisikese järve äärde. Rootsi on järvede maa, sest kogu riigi peale on pea 100 000 järve. Avastamist ja silmailu on tõesti palju!