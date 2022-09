Noored elavad juba kolm aastat ratastel: autoränd võimaldab reisida, kuhu hing ihkab

Noorte asendamatu abiline autoga rändamisel ning ööbimiskohtade otsingul on mobiilirakendus Park4Night, mis näitab nii ametlikke matkakohti, nagu RMK, kui ka eraldatumaid, metsikuid kohti looduses. „Selle rakenduse abil näeme, kust saab elektrit, vett, vajadusel tankida ning tühjendada paake,“ lisas Roosi, kelle sõnul on rakendus imeline autorännu kaaslane nii Eestis kui välismaal. „RMK-stiilis ametlikes matkakohtades on lõkke tegemise võimalus ning sageli isegi puud olemas,“ tõi Roosi näiteks.

Samas tõid noored DFDSi laevaga reisimise eelisena välja kõigi reisijatega arvestamise – nii inimeste kui ka loomadega. „Meil oli Lunaga laeval väga mugav olla, sest välitekil on spetsiaalselt koertele mõeldud „tualetid“ ning kajutis oli olemas ka veekauss,“ sõnas Roosi. „Lisaks üllatas meid see, kui laialdane taimetoidu valik oli neil hommiku- ja õhtusöögil,“ täiendas Madis.

Tavaliselt on noored külastanud soojemaid sihtkohti nagu Hispaania ja Itaalia, kuid sel korral otsustasid noored avastada Rootsimaad ja seda hoopis teise nurga alt, sest varasemalt on nad külastanud vaid Stockholmi. „Reisisime DFDS laevaga, sest selle Paldiski-Kappelskäri liin võimaldas meil vältida Stockholmi tihedat liiklust ning suunduda laevalt otse surfiranda ja loodusesse,“ ütles Roosi ja lisas, et Kappelskäri sadamast said nad otse kiirteele ja suunduda Radmansholmensi randa ja matkakohta, mis asub 60 kilomeetrit Stockholmist põhjas.

Teisalt soovitab Roosi autoreisiks varuda puhast vett ja kergelt valmivat toitu. „Nii ei pea uues riigis kohe esimese asjana poodi tormama,“ ütles ta ja lisas, et kuigi toidupoes on hinnad sarnased Eestiga, siis väljas söömine on kordades kallim. „Praed on keskeltläbi 20–40 eurot ning kohalikus odavamas restoranis oli meie õhtusöögi arve viiskümmend eurot,“ tõi Roosi näiteks, „lihtsalt valmivate söögikordadega säästad aega ja saad rohkem ümbrust avastada!“

OLE VALMIS OOTAMATUSTEKS

Samas ei ole noorte sõnul põhjust vee ja toidu pärast liigselt muretseda, sest kohti, kus paake täita ja tühjendada on palju. „Tuleb lihtsalt arvestada enda tarbimisega,“ ütles Roosi ja tõi näiteks, et nemad peavad veepaaki täitma iga 3–5 päeva tagant. „Rootsi on ideaalne koht autorännuks, sest teed on ideaalselt korras ja kaasliiklejad oskavad teistega arvestada – kõik saavad liigelda omas tempos,“ ütles Madis, kes põhjas asuvate naabrite juures peamiselt autoga sõitis.

Kuna Rootsis on üsna sarnane kliima Eestiga, soovitavad noored valmis olla ootamatusteks ning omada varuplaane. „Ka Rootsis võib ühe päeva jooksul tunda nelja aastaaega nagu meil Eestis,“ ütles Roosi. Tema sõnul tuleks valmis olla ka selleks, et sadada võib terve päeva. „Enne reisi tuleks kindlasti läbi mõelda, kas ollakse valmis veetma vajadusel terve päev autos või tuleks vajadusel leida muud lahendused,“ ütles Roosi.

NAKATAV RÕÕMSAMEELSUS

Pika reisimiskogemusega Madise ja Roosi sõnul on rootslased väga sõbralikud, avatud ja suhtlemisaltid. „Kohalikud tulid meiega mitmes matkakohas ise vestlema, aitasid meil mõista konkreetse surfikoha eripärasid ning jagasid häid soovitusi ja nippe,“ ütles Roosi ja tõi esile, et nad tutvusid Rootsis ka kohalike eestlastega, kes neile sealseid lohesurfi võimalusi tutvustasid. „Tasub valmis olla selleks, et Rootsi võib isegi meeldima hakata – nende rõõmsameelsus on lausa nakkav,“ lisas Madis.