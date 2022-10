Kevadel pankrotti läinud Hispaania reisikorraldaja flytoCanarias alustab ära jäänud reiside kompenseerimist

Kindlustusselts palub reisijaid, et nad allkirjastaksid dokumendi, milles reisijad kinnitavad, et nad võtavad vastu pakutud summa, mis on tasutud summast väiksem, ning et nad loobuvad ülejäänud nõuetest ja loovutavad need kindlustusseltsile. Sellise dokumendi allkirjastamisel ei saa reisija oma ülejäänud nõuet muud moodi maksma panna, näiteks pankrotimenetluse korral esitada oma nõue pankrotihaldurile. Samas ei ole TTJA-le teada, kas ja kui palju vara reisikorraldajal on, s.t kas pankrotimenetluses võiks nõue edukaks osutuda.