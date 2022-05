Tarbijakaitse annab teada: Hispaania reisikorraldaja lõpetas reiside korraldamise

Pakettreisiga on tegemist näiteks siis, kui reisikorraldaja on müünud lennupiletid ja majutuse ning väljastanud selle kohta ühe arve. Seotud reisikorraldusteenustega on tegemist näiteks siis, kui reisikorraldaja on vastavalt reisija pöördumisele müünud lennupiletid ja majutuse nii, et nende kohta on sõlmitud eraldi lepingud ja väljastatud eraldi arved või kui reisikorraldaja on ühe reisiteenuse (näiteks lennupiletite) broneeringu kinnitamisega kutsunud reisijat üles broneerima reisi sihtkohas ka teist reisiteenust (näiteks majutust) ning reisija broneerib selle 24 tunni jooksul pärast esimese reisiteenuse broneeringu kinnitamist.