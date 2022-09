Maailma suurim kruiisilaev lammutatakse enne tema esimest reisi

Global Dream II laev hakanuks vedama rohkem kui 9000 reisijat ning selle ehitas Saksa-Hongkongi laevaehitusfirma MV Werften. Reisilaevale planeeriti nii väliveepark kui ka kino, kuid napilt enne laeva täielikku valmimist läks ettevõte pankrotti. Väljaande Daily Mail andmetel on läinud senine ehitamine maksma üle 1,2 miljardi dollari, teised välismaised väljaanded väidavad, et hind küündib kuni kahe miljardi dollarini.

Pärast pankrotistumist pole ükski ostja aga näidanud 20-tekilise ja 342-meetrilise „koletise“ vastu huvi. Selleks, et laev täielikult valmiks, oleks vaja veel vähemalt 230 miljonit dollarit. Kui ostjat ei leitagi, siirdub laev edasi vanarauda. Aega on üksnes 2024. aasta lõpuni. Pärast seda hakatakse tehases, kus praegu laev seisab, ehitama sõjalaevu.

Laeva suurust saab ette kujutada, kui võrrelda seda teise kõige suurema laevaga. Kruiisilaev kannab nime Wonder of the Seas, mida opereerib ettevõte Royal Carribean International. Laev valmis 2022. aastal Prantsusmaal, kuid mahutab vaid 6988 reisijat.