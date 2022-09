Traditsiooniline

Le Procope on üks Pariisi vanim brasserie, mis pärineb aastast 1686. Aasta-aastalt on see endiselt suurepärane koht, kus proovida mõnda tuntud prantsuse rooga, nagu Vol-au-Vent või Coq au Vin, või kohalikku juustu ja õrnu küpsetisi. Suurimaks tõmbenumbriks on aga koha atmosfäär. Saad oma einet nautida ruumis, mis on täis nii antiikesemeid, vapustavalt kauneid lühtreid kui imelisi kunstiteoseid. Üks kuulsamaid mööbliesemeid restoranis on kirjutuslaud, mida on kasutanud ka Voltaire.

Pariisi kõige vapustavamate küpsetiste ja kõige luksuslikuma kuuma šokolaadi proovimiseks külasta Angelinat. Saiakesed on seal üle mõistuse head, proovida võiks näiteks klassikalist Opéra kooki, värskendavat Tarte Citroni või šokolaadiekleeri. Kohvikul on nüüd mitu erinevat asukohta, kuid algne Rue de Rivoli on kõige ilusam.

Kui otsid hooajalisi prantsuse roogasid, broneeri laud Allardis. Artišokkidest tigudeni, profitroolidest kuni ujuvate saarteni - menüüd valitseb klassika. Veinikaart on väga läbimõeldult koostatud ja atmosfäär väga eriline.

Moodne

La Caféothèque on koht nii kohvigurmaanidele kui ka moefännidele. See kohvik korraldab ka kohvi valmistamise tunde ja müüb kõike, mida joogi valmistamiseks vajad. Koha atmosfäär on hubane - seal on palju kaasaegseid kunstiteoseid, taaskasutatud mööblit ja rohelust.

Hood on nagu killuke New Yorki Pariisis. See on kohvik, aga ka Aasia stiilis söökla, kus serveeritakse toitu hommikust hilisõhtuni. Restoran on keskendunud muusikale ja selles hoones oli varem kasutatud asjade pood, kirjutab Finnairi väljaanne BlueWings.

Pompette on lahe ja lihtne valik joogiks või einestamiseks linna kõige loomingulisemate inimeste hulgas. Toite serveeritakse ühisroogadena ning valikut muudetakse peaaegu iga päev.

Omapärane