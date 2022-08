Pikenda suvepuhkust Lätis! Kohad, mida kindlasti külastada

Via Jurmala Outlet Village

Baltikumi esimene ja ainus ostulinnak Via Jurmala Outlet Village kutsub külastajaid suveoste tegema. Siit leiate aasta ringi oma lemmikbrändid 30–70-protsendilise allahindlustega. See tähendab, et ostulinnakus on hinnad alati vähemalt 30% väiksemad kui kaubakeskustes ja see on märgitud ka igal hinnasildil. Lisaks toimuvad regulaarselt hooajalised ja temaatilised soodusmüügid.

Via Jurmala Outlet Village’i 13 500 m2 suurusel territooriumil on esindatud enam kui 130 brändi kogu perele. Nende seas on Tommy Hilfiger, Guess, Puma, Crocs, Columbia, Levi’s, Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Diesel ja paljud teised.

Nädalavahetusi perega ei saakski paremini veeta kui Via Jurmala Outlet Village’it külastades, sest Vahemere stiilis ostulinnak on ehitatud lageda taeva alla. Tänu sellele on võimalik ühildada oma ostud tervisliku jalutuskäiguga värskes õhus ja puhkepausiga mõnes söögikohas, mille hulka on lisandunud ka tuntud ja paljude lemmik – Idamaade köögile pühendunud pererestoran Gan Bei. Nädalavahetust saab jätkata Jūrmala või Riia spaahotellides või veepargis, mis asub viie minuti kaugusel ostulinnakust. Väikeste külaliste jaoks on ostulinnakus laste mänguala City Kids ja juhendajate käe all toimuvad mitmesugused lasteüritused.

Pakkumiste ja sündmustega saab tutvuda veebilehel www.viajurmala.com ning sotsiaalmeedias.

Via Jurmala Outlet Village asub Jūrmala maanteel, mis ühendab Riiat ja kuulsat Jūrmala kuurorti, ning ootab teid külla iga päev kell 10–20. Kohtumiseni!

Üllatav Jelgava

Rikas ajalugu ja loodus, imemaitsvad road ning värskendavad veeüritused iseloomustavad Jelgavat, Läti suuruselt neljandat linna, mis asub pealinnast Riiast kõigest 46 kilomeetri kaugusel.

Tutvuge Jelgava Püha Kolmainu kiriku torni, ajaloo väljapanekute, näitusesaali ja vaateplatvormiga.

Imetlege Ģederts Eliassi maale Jelgava Ģederts Eliassi ajaloo- ja kunstimuuseumis. Eliass on üks tuntumaid Läti realismi meistreid ning fovismi ja neoklassitsismi esindajaid.