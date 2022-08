Imeline Gotland: viikingid, eksootilised tšillisordid ja iidsed raukarid

Juba esimesel õhtul Tallinki laeval räägib giid Krista reisijate suure huvi tõttu peaaegu et hääle kähedaks. Järgmisel päeval viibki ta meid ringsõidule tutvuma väikeettevõtjatega, kes on pühendunud eksootiliste tšillisortidele kasvatamisele, mida enamiku külaliste silm veel pole näinud. Ei puudu ka raukarid, milledel leiab ohtralt fossiilide jälgi. Need rootsi keeli raukfält ehk paekivist kõrged kivisambad toovad silme ette ka Kapadookia haldjate kodud ja meenutavad, kui tihedad on Skandinaaviamaade ajaloolised sidemed.

Eesti aukonsul Gotlandi saarel Riina Noodapera viib meid kõige võluvamaid raukareid vaatama kuuetunnisel reisil Fårö saarekesele ja arutleb, kas põgenike paat, mis on ootamatult saanud uhiuue rohelise värvi, on ikka see originaal, mida temas näha tahetakse. Paadi taga on tahvlid, milledel tänusõnad lätlastelt ja eestlastelt Gotlandi elanikele, kes neid peale sõda vastu võtsid — eestlasi tuli siia lausa 10 000. Gotlandi elanikud on alati väga lahked ja sõbralikud, ütleb Riina.