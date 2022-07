FOTOD | Suvel Gotlandi saarele: sellist pealinna nagu Visby pole sa küll varem näinud

Gotlandilt, mille nimeks eesti keeles on Ojamaa, leiab puutumata loodust ja uniseid külasid, inimtühje paradiisirandu ja liigirikkaid põlismetsi. See Rootsile kuuluv saar sobib hästi matkamiseks ja looduse avastamiseks, kuid kui aeg on piiratud, siis on suurepärane puhkusepaik ka saare pealinn Visby. Tema nimetamine pealinnaks on muidugi tinglik, sest tegelikult on tegu lihtsalt saare suurima linna ja halduskeskusega.

Visby oli 13. sajandil Euroopa tähtsaim hansalinn, kuid nüüd, 21. sajandil, võiks seda nimetada kõige idüllilisemaks linnaks läänemereriikides, kus on ideaalsed tingimused näiteks romantilise puhkuse veetmiseks. Visby uimastab kõikjal heljuva rooside lõhnaga, mille põhjus on lihtne — ma pole üheski linnas näinud kasvamas nii palju roose. Iga maja ees ja kõrval kõrguvad võimsad roosipõõsad, palju on ka igasugu muud sorti rohelust. Kogu see ilu on ümbritsetud 12. sajandil ehitatud ringmüüriga, mis on suures osas säilinud. Visby on kõige paremini säilinud keskaegne linn Skandinaavias ja see kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse.