MINU SÜÜRIA | Alailma pean end õigustama, et miks mul pole lapsi

Noortekeskuses hakkab mulle kohe meeldima. Mis seal imestada, süürlastele on suurim väärtus lapsed. Mida rohkem teil lapsi on, seda õnnelikumaks teid peetakse! Keskmises Süüria peres kasvab viis kuni seitse, tänapäevastes linnaperedes kolm kuni viis last. Koduta ja järelevalveta lapsi siin peaaegu pole, sest kui vanematega midagi juhtub, võtavad lapse enda juurde sugulased.

Lapsi armastatakse piiritult. Nendest räägitakse palju, nende üle ollakse uhke ja neid imetletakse. Isad soovivad tavapäraselt, et esimene laps oleks poiss. Paljud eelistavad, et ülejäänud lapsedki oleksid pojad. Mida rohkem on naisel poegi, seda enam teda austatakse.

Mehed pühendavad palju aega laste, eriti poiste kasvatamisele. Isa ja poja suhted põhinevad austusel vanema põlvkonna vastu, see on noormehe peamisi väärtusi. Poega loetakse arukaks, kui ta järgib oma vanemate nõuandeid.

Ehkki isad unistavad poegadest, ei tähenda see, et nad ei armasta tüdrukuid, vastupidi, tütreid ei hellita emad, vaid just isad. Isaga on tütardel usalduslikud suhted.

Nii poistele kui ka tüdrukutele sisendatakse lugupidamist vanemate vastu. Vanemate arvamus ja nõuanded on lastele seadus, mida araabia kultuuris tuleb alandlikult järgida.

Ja olgem ausad: minuvanustel umbes 30aastastel kohalikel naistel on tavaliselt kaks või kolm last. Süürlased uurivad alati, kui palju lapsi mul on. Seetõttu huvitab Süüria naisi sageli, ega mul mõnda naistehaigust ole, sest lapsi mul ju pole. Küsitakse delikaatselt, kas tegeleme lapse saamisega, aga seda teevad siiski ainult sugulased või lähedased sõbrad. Süüria pere põhipostulaat on selge: kui oled abielus, siis peavad olema lapsed. Proovi neile selgeks teha, et see pole alati ega igal pool nii. Alatasa päritakse, millal on last oodata, kas lähiajal on beebi tulekul, miks meil pole veel lapsi, mis meid segab. Osutatakse kõhule, sõnades, et sinna mahub küll vähemalt üks laps.