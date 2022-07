MINU SÜÜRIA | Mäe tipus elavad vaesemad pered. Koju pääsevad nad vaid jalgsi, kuna sõidukiga nii järsku nõlva pidi liikuda ei anna

Hommikusöögi käigus õpin palju muidki peensusi. Kuiva toitu tuleb kandikult võtta parema käe kolme sõrmega. Ehk näputäie jagu. Kellelgi pole oma taldrikut, sestap peab arvestama kõikide „laua“ taga istujatega: kätt maitsva suutäie järele sirutades tuleb viisakalt kinni pidada järjekorrast. Vedelaid toite süüakse lusikaga või kastetakse nendesse saia ja lavašši.

Tutvun uute roogadega: hummus*, babaganuš**, falafel***, makdus****, zaatar’iga***** saiakesed. Selline ongi tüüpiline Süüria hommikusöök. Kõik on meeletult maitsev. Olen taimetoitlane ja võõras kohas toiduga väga valiv, sest ma ei tea, millest see tehtud on. Mulle meeldib see hommikusöök väga: siin pole vorsti ega viinereid, mida tavaliselt pakutakse Euroopa hotellides. Küll häirib mind oliiviõli rohkus. Tundub, et kõik lausa ujub selles. Abikaasa sugulased kastavad sellesse järjepanu lavašši ja seejärel mässivad oliiviõliga immutatud makdus’te ümber. Kandikul on teravate oliividega taldrik. Mul on tunne, et varsti hakkab õli mul kõrvadest välja voolama.

Kõige rohkem meeldivad mulle falafelid, pisikesed kikerhernejahust kotletid. Hommikueine ajal ainult neid väikseid oranže kotlette sööngi, täites kõhtu tervisliku ja kerge toiduga.

Musta ja väga magusat teed joome peale väikestest klaaskruusidest. Sellega pean alles harjuma, sest eelistan rohelist teed ega joo seda kunagi suhkruga. Panen tähele, et teed keedetakse siin väikeses kannus ja kohe koos suhkruga. Kuigi ma olen magusa peale maias, on see lääge jook liig mis liig. Võtan paar kuuma lonksu, ohkan ja joon külma vett peale.

Juba esimese hommikusöögi ajal saan aru, et süürlased armastavad ekstreemseid maitseid ja ülimagusaid roogi. Aiman, et mu ümber istuvad maailma kõige suuremad maiasmokad: Süürias tarbitakse rohkem suhkrut kui üheski teises riigis! Süürlased ise usuvad, et magusasöömine aitab neil paremini kuumust taluda.