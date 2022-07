Ekspert: lennupiletid lähevad edaspidi tunduvalt kallimaks

BBC kirjutab, et nafta hind kui selline pürgib aina üles ajal, mil riigid taastuvad laiaulatuslikust koroonapuhangust. Samal ajal mõjutab maailmaturgu ka Ukraina sõda.

Kõik kaasnevad kulud peavad katma tarbijad, leiab Walsh. „Kahtlemata muutub lendamine tarbijate jaoks kallimaks. Nafta kõrge hind kajastub otseselt kõrgemates piletihindades,“ arutles ta.

Intervjuus oli juttu ka lendude tühistamisest ning ulatuslikest järjekordadest ja pagasikaosest suurtes lennujaamades.

Ta rääkis, et just nüüd peavad lennujaamad üle vaatama oma võimekuse lasta läbi nii palju reisijaid, kui on võimalik. Ta tõi näiteks Londoni Heathrow' lennujaama. „Nemad polnud praeguseks olukorraks valmis,“ kritiseeris Walsh.

Probleem on laiaulatuslik. Ärileht on kirjutanud, et pikad järjekorrad on ka Tallinna lennujaamas. Probleemile annab hoogu juurde tööjõupuudus lennundussektoris laiemalt.

Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe rääkis eelmisel kuul Delfi erisaates, et hinnatõusu on juba märgata. „Odavamad piletihinnad olid just turu taastumise seisukohast väga olulised. Et inimesi uuesti lendama tuua, firmad tegid selles kontekstis neile äriliselt vajalikud otsused. Tänasel hetkel arvan, et turg siin sügise poole kindlasti stabiliseerub,“ sõnas ta.