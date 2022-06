ERISAADE | Järjekorrakriis lennujaamades. Tallinnaski on juhtunud, et mõni inimene on lennult maha jäänud

Koroonapuhang taandus ning ka Ukraina sõjal pole Euroopa siseste lendude puhul suurt mõju olnud. "Liinid toimivad ja inimesed lendavad julgelt. Sellest tulenevalt on väga paljudes Euroopa lennujaamades tekkinud probleem tööjõuga," nendib Pärgmäe. Mäletatavasti tuli ju koroonakriisi kõrgharjal töötajate arvu vähendada.

"Tallinna puhul me teenindasime mais kaks korda rohkem reisijaid kui veebruaris," kirjeldab Pärgmäe hetkeolukorda.

Tallinna lennujaamas on praegu soovituslik olla kohal vähemalt kaks tundi enne lendu. Pärgmäe toob välja, et paljud inimesed on unustanud, mis üldse saab käsipagasis kaasa võtta, mistõttu venib julgestuskontrolli läbimine veel ajamahukamaks. Näiteks on kotis karastusjooke ja liiga suuri šampoonipudeleid.

Ta märgib, et inimesed on üldiselt väga mõistvad, ent vahepeal on ka pahameelt. "Aga teenindajad teevad tõesti endast parima ja tänasel hetkel mahajäämisi on meil väga vähe. Nende inimeste hulgas, kes kaks tundi varem kohale tulnud, polegi. Küll aga nende seas, kes tulevad 45 minutit varem," räägib Pärgmäe.

Mil on õigupoolest tipptund? Pärgmäe ütleb, et neid on päeva peale neli - esmalt hommikul viie-kuue paiku, mil läheb välja mitu tšarterlendu. Seejärel ka 10-11, 16-17 ning viimaks kella 21 ajal.

Tööjõupuudus kimbutab mitmeid valdkondi, nõnda ka lennujaama ja seal turvateenust pakkuvat firmat G4S. Pärgmäe tunnistab, et töötajate värbamisega tegeletakse aktiivselt, aga see on keerukas. "Esimene asi on muidugi hirm. Palju tööjõudu on viimastel aastatel kokku tõmmatud ja inimesed kardavad, et kui sügisel peaks tulema uus koroonalaine, jäävad jälle oma tööst ilma. Võin kinnitada, et seda ei juhtu. Tänasel hetkel kõik töötajad, keda värbame, koolitame välja ja on pikaajalised," märgib ta. Teine kitsaskoht on ranged nõuded, mis puudutavad taustakontrolli. Välistööjõudu, näiteks hetkel Ukrainast tulnud põgenikke, palgata ei saa.

Piletihinnad juba kerkivad