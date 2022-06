VIDEO | Teistmoodi jaanipäev: vaata, kuidas Tasmaanias pööriööd tähistati

Sellega on teisel pool maakera möödas aasta pikim öö – paljude austraallaste jaoks sündmus, mil päikesetõusul hüpatakse paljalt Derwenti jõkke Hobartis. Sellel aastal võtsid tähistamisest osa umbes 2000 inimest, kelle ainus kehakate oli punast värvi ujumismüts. Õhutemperatuur oli 5 plusskraadi, veetemperatuur siiski vähemalt 11 plusskraadi. Austraalia kanal ABC kirjeldas seda erilist tava sellega, et on uskumus, et need, kes harrastavad paljalt ujumist kõige pimedamal ööl Tasmaania kesktalvel, sünnivad nagu uuesti. Enamik inimesi siiski ei uju selles vees pikalt, vaid hüppavad korraks sisse, et siis end rätikutesse mähkida.