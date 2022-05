ÜLESKUTSE | Kas sinagi oled viimasel ajal reisides oma kannatlikkuse proovile panema pidanud?

Viimasel ajal on meedias palju juttu olnud sellest, et algav reisisuvi ei tõota kaugeltki lusti ja lillepidu, vaid hoopis lendude hilinemisi ja tühistamisi ning lõputuid ootamisi lennujaamades. Põhjuseks on see, et polnud arvestatud nii plahvatusliku reisibuumiga ja töötajatest on suur puudus — loe lennundussektori probleemidest põhjalikumalt näiteks SIIT ja SIIT.