Ees ootab kaootiline reisisuvi: hinnad tõusevad, kasvab ka hilinemiste ja tühistamiste risk

Kummalise käigu põhjuseks on ametlikud regulatsioonid. Minimaalse pardatöötajate arvu reeglid põhinevad füüsiliselt lennukis paiknevate istmete, mitte lennule registreeritud inimeste arvul. Teisisõnu tähendab see, et odavlennufirma saab nüüdsest pakkuda A319 lendudele istekohti vaid 150 inimesele väljumise kohta.

Sarnaselt SASile andis British Airways teada, et nad eemaldavad 10% suvisest võimekusest lennureisijaid teenindada. Selliste teadete juures on kirjeldatud, et kõikidel muudatustest puudutatud reisijatel on võimalik lennuaegu tasuta muuta.

Lennufirmad nagu SAS polnud valmis suureks reisijate arvu kasvuks. "Lennukiteta ei saa me lennata," ütles Hansen. "Me täheldame mitmeid parameetreid, mis muudavad suvisel hooajal reisijate teenindamise keeruliseks nii meile kui tervele sektorile laiemalt."

SAS teatas, et eemaldab juunist augustini lennuplaanist 4000 väljumist. Taoline samm mõjutab ligikaudu 100 000 lennureisija suviseid plaane. Lennufirma asepresidendi Simon Pauck Hansen sõnas portaalile CHECK-IN.dk , et peamine põhjus peitub lennukite puuduses.

Rendiautode otsingute keerises

2021. aasta suvel tiriti rendiautosid eelistavad reisilised Carmageddoni ehk Autokalüpsise keskmesse. Rendiautode saadavus ei klappinud suure nõudlusega. Võiks arvata, et selle aasta suveks on rendifirmade poolt olukord lahendatud. Tegelikult see nii aga pole.

Uute autode tootmine ja müümine on aeglustunud mitmesuguste faktorite tõttu. Seepärast ei ole saanud autorendiga tegelevad ettevõtted soovitud tempos oma sõidukiparki taastada. Pealegi on selles sektoris võetud samme aeglaselt, et mitte riskida järjekordse viiruselaine taustal suurte investeeringute tegemisega.

Samaaegselt kimbutavad autoga reisijaid kõrged kütusehinnad. Kindlasti tasub rendiauto broneerida ära võimalikult vara. Tark tegu on hindu võrrelda lennujaama ja linnasiseste rendipunktide vahel. Vahel võib olla hinnavahe sadades eurodes, mis tähendab isegi lisatranspordi valguses tunduvalt soodsamat väljaminekut.

Hilinemised muutuvad normaalsuseks

Paljuski keskendutakse uudistes lennufirmade endi väljakutsetele, ent lennujaamad peavad tegelema samasuguste takistustega tööjõu värbamisel. Reisimine on selle aasta kevadest saadik hoogustunud kaelamurdva kiirusega ning senine tööjõud ei klapi uue reaalsusega.

Euroopa lennujaamu ühendav katuseorganisatsioon ACI Europe avalikustas raporti , mille kohaselt kaks kolmandikku Euroopa lennujaamadest ennustab suveks lendude hilinemise kasvu. Enam kui kolmandik lennujaamadest vastas uuringus, et nende suvist toimimist mõjutab töötajate puudus.

Omakorda tähendab see, et reisijad peaksid tähelepanu pöörama oma baasõigustele. Igas suuremas EL-s asuvas lennujaamas peaks olema saadaval vastav infovoldik. Samuti on võimalik seda leida veebiavarustest , et kriitilisel hetkel enda õiguste eest seista.