REISIJUHT TÜRGIS | Vaata, milline Antalya tegelikult välja näeb ja mida seal teha saab

Kui linnas uidates kõht tühjaks läheb, aga restoranis istuda ei viitsi, siis ka sellele probleemile on lahendus. Kogu linn on paksult täis kebabiputkasid, jäätiseputkasid, värskelt pressitud mahla putkasid, lisaks leidub iga saja meetri peale vähemalt kaks rannakarbimüüjat — need on siin äärmiselt soodsad. Mulle meeldib väga veel Türgis süüa seesamiseemnetega üle külvatud saia nimega simit, mida müüakse iga nurga peal. See on rõngassai, mis mõnes kohas ka lõigatakse laiupidi pooleks ja pannakse heldelt võid vahele ja see maksab 3 liiri ehk umbes 17 eurosenti. Ilma võita variant on ilmselt veelgi odavam, aga kui midagi saab süüa võiga, siis miks peaks seda iialgi sööma ilma võita?

Antalyas asub ka Euroopa suuruselt teine akvaarium. Kõige suurem on Lissabonis, olen ka seal käinud ja see oli tõesti võimas. Kui palju neid Euroopa suuruselt teisi akvaariume olemas on, ma täpselt ei oskagi öelda, sest hiljuti käisin Poema del Mar akvaariumis Gran Canaria pealinnas Las Palmases, mis oli väidetavalt samuti Euroopa suuruselt teine — sellest saad lugeda SIIN. Eks vist oleneb sellest, kuidas neid akvaariume täpsemalt mõõdetakse. Ma ise seekord mõõtma ei hakanud, aga nii palju võin öelda küll, et Lissaboni okeanaarium on ikka julgelt võimsam kui kõik teised, mida elus külastanud olen (ja neid on palju) ja ma ei pea silmas seda, et seal on rohkem kalu või et see on lihtsalt pindalalt suurem, vaid pean silmas kohapeal tehtava teadustöö ja -uuringute mahtu ning tegevust liikide säilitamise alal.