Viis linnapuhkuse soovitust 2020. aastaks

Mõnikord on nii, et keha ja meel tahaksid puhkusele, kuid aega napib. Sellisest olukorrast aitab välja lühike puhkus mõnes maailma suurlinnas. Alati ei pea ju nädalaks või lausa mitmeks seitsme maa ja mere taha seilama. Siit leiad reisibüroo Baltic Tours soovitused just selleks.

New York

New York ehk Suur Õun on kui igiliikur. See on linn, mis ei maga ja mille tänavatel pulbitseb elu ööpäev läbi.

Külasta seda hiiglasliku betoonist sipelgapesa näiteks 2020. aasta kevadel, kui Central Parki puud, põõsad ja lillepeenrad ellu ärkavad ja oma imelisi värve eksponeerivad. Pärast jalutuskäiku põika sisse pargi lähistel asuvasse Ameerika loodusloomuuseumi, mis muide on üks maailma suurimaid omasuguste seas.

Õhtuseks tegevuseks sobib ideaalselt üks vahva muusikal või põnev etendus Broadwayl. Valikust leiad suure hulga auhinnatud etendusi.

Ateena

Kreeka ei ole juba ammu eestlastele tundmatu maa. Võib öelda, et Türgi kõrval on tegemist ühe armastatuima suvise sihtkohaga. Seetõttu ei ole üllatav, et Kreeka lennufirma Aegean Airlines meid igal suvel Ateena otselendudega kostitab.

Ateena võib tunduda kui üks järjekordne suurlinn, kuid sellel on rohkem karakterit, kui esialgu arvatagi oskaks. Ateena kesklinn on täis pikitud ajaloolisi vaatamisväärsusi, millega tutvust teha, ning väikeseid kohvikuid, kus kõhtu hea ja paremaga täita.

Kindlasti tasub mõelda ka mõne lähedalasuva saare avastamise peale. Näiteks väike ja imearmas Aígina asub Ateenast ainult 45-minutilise praamisõidu kaugusel ning päevane külastus pakub võimalusi rannamõnude nautimiseks, imemaitsvate mereandide proovimiseks või kohaliku käsitöö ostmiseks. Edasi-tagasi laevapilet maksab umbkaudu 25 eurot inimese kohta.

München

Deutschland, Deutschland, über alles … Baierimaal asuv München on tõesti külastamist väärt. Juba ainuüksi sellepärast, et sinna saab nüüd ka otselennuga.

München ise on üks väikeküla atmosfääriga suurlinn – kui seda kuidagigi nii ette kujutada saab. Eriti tasub külaskäik ette võtta aasta viimasel kuul, kui linna peaväljakutel on avatud jõuluturud. Seal on jõulutunde üledoos põhimõtteliselt garanteeritud.

Ja kui suurlinna tuledest ja kärast villand saab, siis tasub sammud seada mägede poole. Sealt leiab nii suusakeskusi, kus oma energiat kulutada, kui ka imekauneid losse, nagu Neuschwanstein, mis on oma iluga inspireerinud miljoneid.

Rooma

Kas üldse on mõtet selgitada, miks Roomat külastama peaks? Itaalia köögi võlusid teame me kõik ja juba ainuüksi see on piisav põhjus sinna minna.

Ajaloo- ja kunstihuvilistele pakub Rooma samuti päevade viisi tegevust. On see ju ometi koduks Vatikanile ja selle muuseumitele, Colosseumile ning paljudele muudele maailmakuulsatele paikadele.

Peale selle on Rooma hea alguspunkt Itaalia automatkale. Kujuta ette: villa Itaalia maapiirkonnas, armsad väikekülad oma nädalavahetuse turgudega, küpressipuudega ääristatud külateed, värskete oliivide lõhn … Muide, 2020. aasta suvest saab Rooma ilma ühegi ümberistumiseta. On aeg pakkima hakata!

Dubai

Dubai on nagu Las Vegas. See on üks nendest kohtadest, mida peab vähemalt kord oma silmaga nägema. See, mida inimene välja suudab mõelda ja seejärel valmis ehitada, on Dubais väga hästi välja toodud.

2020. aastal peaks valmis saama ka uus maailma kõrgeim hoone Creek Tower, mille kõrguseks saab olema ei rohkem ega vähem kui 1,3 kilomeetrit. See on neli Suurt Munamäge üksteise peale pandult!

Lisaks linnamelule, mida paaripäevase puhkuse jooksul kogeda, pakub Dubai ka kõrbeseikluseid. Hiiglaslikel liivadüünidel kihutamine on sõltuvust tekitav.

Baltic Toursi reisikonsultandid oskavad sind aidata nii ülaltoodud kui ka mis tahes muude reiside puhul. Võta ainult ühendust ja leiame sulle kõige mugavamad reisivõimalused!