Väike puhkus? Viis mõnusat puhkekeskust Eestis

Ehk oleks targem korraks aeg maha võtta ja puhkama minna? Või siis hoopis koos kollektiiviga üks mõnus firmapidu maha pidada? Toome siin välja viis mõnusat puhkekeskust, mida tasub kindlasti külastada.

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik – maailma kõige väiksem ja erilisem riik suvepäevade korraldamiseks

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik on üks Eesti kaunimaid puhkekeskusi, kus on võimalused nii suvepäevade, talvepäevade kui ka seminaride pidamiseks ning hind on väga hästi paigas. Uhtjärve Ürgoru Nõiariik on parim paik suvepäevadeks Eestis, meil on 15 aastat korraldamiskogemust.

Majutame kuni 102 inimest, lisaks telkimisvõimalus. Peale 70 inimest mahutava saali on võimalik korraldada üritusi väliterrassil, kus on katusealune kuni 300 külastajale ja esinejatele eraldi lava. Tutvu suvepäevade pakettidega siin.

Nõiariigis on Eesti suurim Soome saun 30 inimesele ja tünnisauna mahub 15 kümblejat. Lisaks pakume suitsusauna. Lasketiir, tugitoolijalgpall, luuavise, kanuud, spordiväljakud, mullijalgpall – kõik need on aktiivse puhkaja silmis väga hinnas.

Siinsamas asub ka Liikluslinna lõbustuspark, kus on üle 20 erineva atraktsiooni ja kui on suvepäevad koos lastega, siis on see parim koht. Vaata www.liikluslinn.ee

Sündmuste korraldamiseks on meeskonnal olemas nii vajalik kogemus, inventar kui ka tehnika.

Nõiariigi Nõiaköök saab suurepäraselt hakkama toitlustamisega, millega saab tutvuda siin.

See teeb Nõiariigist hinnatud ja parima suvepäevade pidamise koha Eestis.

Mida kõike Nõiariigis veel teha saab, näed kodulehel www.noiariik.ee.

Paunküla Heaolukeskus – Seminari- ja puhkekeskus vee ja metsa piiril

Tallinnast vaid 45-minutilise autosõidu kaugusel Kesk-Eestis maalilise Paunküla Veehoidla ääres ootab Sind Paunküla Heaolukeskus. Ümbritsetuna ehedast loodusest on meie seminari- ja puhkekeskus suurepärane koht kus korraldada suuremaid seminare ja erinevaid firmaüritusi, suve- ja talvepäevi, aga ka sünnipäevi ja pulmi. Just ümbritsev loodus ja laialdased aktiivsete tegevuste valikud värskes õhus muudavad iga ürituse meie juures meeldejäävaks!

Looduse lähedust silmas pidades sai 2017. aastal renoveeritud Peamaja, mille avara saali maast laeni akendest avaneb vaade loodusesse. Selline lahendus on eriti head tagasisidet saanud ennekõike seminariklientide poolt, kes on täheldanud väga head produktiivsust ning osalejate tavapärasest suuremat avatust kui mujal, kammitsetud keskkonnas. Lisaks pakume aasta ringi aktiivseid tegevusi nii seminaripäeva lõppu kui ka teiste firmaürituste (sh suve- ja talvepäevade) sisustamiseks. Viimase aja kasvavaks trendiks ongi kujunenud just aktiivne seminar (loe lähemalt meie blogist) ehk seminari ja meelelahutuse ühendamine koos ATV-matka, paintball'i, discgolf'i või meeskonnamängudega. Päeva lõpetab mõnus saunaõhtu koos auru-, leili- ja tünnisaunaga ning maitsev söök!

Samuti sobib Peamaja väga hästi suuremate sünnipäevade ja pulmade pidamiseks.

Saal mahutab kuni 100 pidulist ning ruumi jääb veel tantsuks ja meelelahutuseks. Meie juures ei pea te muretsema ööbimise, toitlustuse, õhtujuhi ega dekoratsioonide pärast – pakume täiskomplektset lahendust nii, et klient ei peaks kasutama erinevaid teenusepakkujaid ning meie juures ürituse korraldamine oleks võimalikult lihtne ja mugav.

Vaata ka videot!



Ootame Teid külla aasta ringi, iga päev ja iga ilmaga!

Päringud ja broneerimine:

+372 5830 6096

info@paunkula.ee

Aadress: Kiruvere küla, Kose vald, 75006 Harjumaa

Vaata lisaks: koduleht, Facebook ja Instagram

Piusa Ürgoru Puhkekeskus – koht, kus saad nautida stressivaba puhkust

Piusa Puhkekeskus asub Setomaal Piusa jõe ürgorus. Vulisev Piusa jõgi, killuke Eesti ajalugu ja võrratu ürgne loodus loovad parima puhkuse Sinule ja Sinu perele või sõpradele.

Ajaveetmisvõimalusi on siis mitmeid. Majutuse koha pealt saab valida erinevate variantide vahel. Puhkemajas on 9 tuba, 23 kohta. Kõigis tubades WC ja dušš. Soovi korral on võimalik kasutada kööki, kus on olemas kõik vajalik toidu valmistamiseks. Majas ja selle ümbruses on WiFI võrk. Samuti võib valida uuenduskuuri läbinud ja kuus inimest mahutava aida või neljakohalised kämpingud, mida on Piusal kokku 11.

Lisaks saab Piusa Puhkekeskuses korraldada nii suvepäevi ja seminare kui ka pulmi ja sünnipäevapidusid. Üritustele on võimalik tellida päeva- ja õhtujuhte. Meie eesmärk on pakkuda Teile meeldejäävaid elamusi just Teie soove ja vajadusi arvestades. Suudame vastu võtta kuni 300 inimest. Loomulikult saab käia ka saunas (meie suitsusaun on klientide sõnul vaieldamatult Lõuna-Eesti parim!) ning suviti avaneb võimalus värsket forelli püüda ja see kohapeal valmis küpsetada.

Vaata lähemalt www.puhkemaja.ee.

Voore Puhkekeskus on ürituste jaoks ideaalne

Voore Puhkekeskus pakub erinevaid teenuseid ja võimalusi väga laiale publikule. Siin on ideaalne korraldada erinevaid üritusi, näiteks suve- ja talvepäevi, seminare ja koolitusi. Selliste sündmuste korraldamisel on Voore Puhkekeskus juba väga kogenud ning ruumigi leidub siin piisavalt.

Lisaks firmasündmustele pööratakse tähelepanu ka muudele tähtpäevadele: pulmad, juubelid jne. Kliendi käsutuses on viis saali, mis rahuldab ka kõige nõudlikumad inimesed.

Voore Puhkekeskuse suur eelis on see, et aasta ringi suudetakse majutada 134 inimest. Suvekuudel on territoorium avatud ka telkijatele. Peoruumid on mõeldud kuni 200 külalisele. Lisaks asub Voorel korralik saunakompleks, hulgaliselt grillimiskohti ja erinevaid spordiväljakuid, mis moodustavad lausa viie hektari suuruse ala. Suviti saab jahutust otsida välibasseinist või kompleksi kõrval asuvast suurest tiigist.

Vaata videost!

Lisainfo aadressil voorepuhkekeskus.ee.

Pullijärve puhkeküla – rahulik puhkus järve ääres, kuid metsas mis metsas

Looduslähedast puhkamisvõimalust pakkuv Pullijärve puhkeküla on tore koht, kus nautida sõprade, pereliikmeta, kallima või töökaaslaste seltskonda. Koos matkata, sportida, kalastada või supelda looduslikus veekogus, on eriti nauditav, kui hiljem on võimalus lõõgastuda saunas ning mullivannis keset linnulaulu. Viie kultuuriruumi läheduses asudes saab käia tutvumas eriilmeliste traditsioonidega ja maitsemeeli hellitada toitudega, mis pole päris igapäevased.

Kes soovivad aga puhata eriti privaatselt, saavad seda teha Kimalase metsamajas, mis asub maalilise Hino järve kaldal. Metsamaja on mõeldud korraga ainult ühele seltskonnale, mis võimaldab nautida puhkust segamatult nii saunas kui ka kümblustünnis. Tule, ja naudi Haanja kõrgustiku suurima järve ääres looduslikku puhkust 120-aastases metsas.

Lisainfo: pullijarve.eu.