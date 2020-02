IIZI jagab reaalajas koroonaviirusega seonduvat kindlustusinfot

Hiinast alguse saanud koroonaviirus mõjutab reisiplaane, tuues kaasa lendude tühistamisi ja segadust reisikindlustuse tingimuste mõistmisel. IIZI reisikindlustuse spetsialist Moonika Kaste selgitab, kuidas viiruspuhangu korral endale reisikindlustus valida. Uudist uuendame reaalajas siin.

Üha kiiremini leviva koroonaviiruse tõttu jagame reaalajas viirusega seonduvat kindlustusinfot, mida tuleks reisimisel arvesse võtta. Kuna info võib muutuda tundidega, võib see oluliselt mõjutada ka reisikindlustuslepingute alusel hüvitatavaid kahjusid.

Praegu saame pakkuda kindlustuskaitset ka viirusesse haigestumise korral

Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas koroonaviiruse rahvusvaheliseks terviseohuks ja epideemiat kui sellist veel ei eksisteeri. „Tegemist on haiguspuhanguga, mis tähendab, et meditsiiniabi kindlustuskaitse enamiku kindlustusandjate puhul kehtib,” lisab IIZI reisikindlustuse spetsialist Moonika Kaste. Kindlustusandjad hüvitavad ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral, ka koroonaviirusesse haigestumise puhul.

„Juhul, kui Maailma Terviseorganisatsioon defineerib olukorra epideemiaks, siis on turult kindlustuskaitse leidmine oluliselt keerulisem,” lisab Kaste. Kindlasti tasub kindlustusmaakleriga nõu pidada.

Kas kindlustus hüvitab reisist loobumise?

Koroonaviiruse hirmus reisist loobujate kulusid kindlustusandjad tavalise reisitõrke kindlustuskaitse tingimuste alusel ei hüvita. Selleks, et riske maandada, on praegu veel võimalik poliisi vormistamisel juurde valida lisakaitse, mis võimaldab reisi omal soovil tühistada. „Loobumise põhjust ei küsita ja kindlustus hüvitab 70% tehtud kulutustest,” lisab Kaste.

Soovitame reisiplaanide tegemisel vastav lisakaitse kindlasti juurde valida, eriti reisides Austraaliasse, Taisse, Vietnami või mõnda teise Aasia riiki. Selle lisakaitse rakendumiseks tuleks reisikindlustus sõlmida hiljemalt kahe nädala jooksul pärast reisi soetamist. Kui reis on juba varem ostetud või broneeritud, siis ei ole võimalik omal soovil reisi tühistamise kaitset juurde valida.

Mis siis, kui olen sunnitud jääma karantiini?

„Kui viibid piirkonnas, kus on riiklikult välja kuulutatud karantiin, siis seda tõlgendavad kindlustusandjad erinevalt,” märgib Kaste. On nii neid, kelle puhul karantiiniga seotud kulud on kaetud kuni epideemia väljakuulutamiseni, kui ka neid, kes võrdsustavad nakkushaiguse puhangu epideemiaga, mis nõuab ulatuslikku nakkustõrjet, milleks on ka karantiin, ja selle tõttu kahjusid ei hüvitata.

Mis saab, kui mind lennukile ei lasta?

Juhul, kui oled haigeks jäänud ja lennujaama turvakontrollis selgub, et tervislik seisund ei võimalda reisi jätkata, siis kehtib meditsiiniabikindlustus. „Kuni epideemia ei ole välja kuulutatud, hüvitatakse ravikulud,” märgib IIZI reisikindlustuse spetsialist.

Samas on oluline teada, et reisitõrke kindlustuskaitse alla ei liigitu olukord, kui jääd lennukist maha turvameetmete või tervisekontrolli tõttu. „Selliseid kontrolle tuleb ette ka muudes olukordades, nagu lõhkeainete kahtlus või narkotest,” lisab Kaste. Soovitame varuda aega, sest kindlustus ei hüvita reisile mitte jõudmist, mis on tekkinud ametivõimude tegevuse tõttu.

IIZI reisikindlustuse vanemspetsialisti soovitused

Võimalusel loobu reisiplaanidest Aasiasse (eriti Hiinasse)

Enne reisi tutvu välisministeeriumi lehel oleva infoga

Varu reisides aega, sest turvakontrollis võib minna pikemalt

Pea kinni tavapärasest hügieenist

Jälgi infot kohalikus meedias

Väldi rahvarohkeid kohti



