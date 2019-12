Meie oma Jurassic Park ja ekstreemsed safariseiklused – milline maakond on tituleeritud Eesti seiklusmaaks?

SISUTURUNDUS RUS

Erakogu

Selleks, et kogeda seiklusi, mis panevad südame kiiremini põksuma, ei pea tingimata välismaale sõitma. Ka meil on oma seiklusmaa täiesti olemas – selleks on ametlikult kuulutatud Ida-Virumaa. Millised seiklused seal ees ootavad, sellest räägib podcast’is „Eesti reisihitid” lähemalt Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Näiteks on valminud Valaste matkarada, mis meenutab suvel oma erilise laialehise pangapealse metsaga koguni Jurassic Parki, kuid mere äärde viiv jalgtee on avatud aasta läbi ja pakub oma kõrgusega kogemist ning pildistamist väärt vaateid igal aastaajal. Tulivee turismikeskuse restoran on täienenud erilise hotelliga, mis asub otse rannas, nii et tormist merd on võimalik vaadelda suurest aknast nagu kõige põnevamat teleseriaali. Hiljuti valminud Tulivee muuseumis saab hea ülevaate rannaalade elu mõjutanud piirituseveo ajaloost. Tuleva aasta algul pakub hoopis teistmoodi pilti Narva muuseum, mis saab üle aastakümnete uue püsiekspositsiooni ja kus avatakse ka seni suletud paigad. Ekstreemsed seiklused ootavad ees Aidu karjäärisafaril. Head taskukohast toitu pakub näiteks Kiviõli lähedal asuv kohvik 5 kopikat, uutest kohtadest väärib märkimist merest püütud hõrgutistele pühendunud restoran Toila sadamas. Rondeeli restoranis Narvas osatakse valmistada nii silmusuppi, -praadi kui ka -magustoitu. TripAdvisori number üks on Narva kohvik Muna kolledžihoones. Romantilist elamust pakub hommikusöök Meresuu hotelli 11. korrusel. Neid ja muidki soovitusi kuula „Eesti reisihittide” podcast’ist: